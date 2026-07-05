El gol de Neymar no bastó: Haaland eliminó a Brasil por sí solo

Noruega eliminó a Brasil del Mundial al ganar 2-1 en octavos. Erling Haaland marcó los dos goles y ya suma siete en el torneo.

A los tres minutos, Alexander Sørloth cedió el balón a Patrick Berg, que remató a bocajarro, aunque el gol fue anulado por fuera de juego.

Diez minutos después, Brasil respondió con un contraataque fulminante: Matheus Cunha fue derribado en el área y se señaló penalti, pero Bruno Guimarães falló ante Ørjan Nyland.

En el resto del primer tiempo Brasil dominó. Vinicius Junior, tras robarle el balón a Martin Ødegaard, probó desde el área y Nyland desvió el disparo. El propio Ødegaard respondió con un remate que Alisson Becker atajó.

Tras el descanso, Endrick falló un mano a mano con Nyland tras pase de Vinicius.

Poco antes de la segunda pausa de hidratación, Noruega volvió a acercarse, aunque sin éxito.

A los 70 minutos, Ancelotti lanzó a Neymar, aplaudido por la grada.

Sin embargo, el cambio no surtió efecto. En el 80’, Haaland cabeceó un centro de Schjelderup y batió a Gabriel Magalhaes: 0-1.

Tras el gol, Brasil se lanzó con todo: Nyland desvió un balón al poste en el área y Casemiro no alcanzó a Neymar en un centro raso.

Finalmente, Haaland sentenció en el 90 con un disparo raso desde fuera del área que superó a Allison. En la última jugada, Casemiro fue derribado y Neymar transformó el penalti, estableciendo el 1-2 definitivo.

En el último minuto del descuento, Casemiro recibió un codazo y Neymar transformó el penalti.