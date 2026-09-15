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El fin de la era Baumann: Klopp hace estallar su primera sorpresa con una decisión estruendosa

J. Klopp
Marc-André ter Stegen
Alemania
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Klopp nombra a Ter Stegen como guardameta titular de Alemania

Jürgen Klopp no tardó mucho en dejar su huella. En su primera gran decisión como nuevo seleccionador de Alemania, Klopp zanjó la eterna polémica sobre la portería de la Mannschaft y devolvió la confianza a un guardameta que estaba a punto de caer en el olvido internacional.

El diario alemán "Bild" reveló que Jürgen Klopp ha tomado su decisión definitiva: Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona actualmente cedido al Ajax, será el nuevo guardameta titular de la selección alemana.

Según los informes, Klopp no se limitó a la decisión administrativa, sino que se puso en contacto personalmente con el portero de 34 años para transmitirle su plena confianza y asegurarle que estará en la primera lista que anunciará el próximo jueves.

Esta decisión representa el final de un largo y doloroso camino para Ter Stegen, quien se perdió el último Mundial por lesión y pasó más de un año completo alejado de la camiseta de la selección.

Su regreso tendrá un simbolismo especial, ya que está previsto que su partido de vuelta sea en la cumbre de la Liga de Naciones de la UEFA ante los Países Bajos el 24 de septiembre en Ámsterdam, la ciudad en la que reside actualmente como portero del Ajax.

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El gran perdedor: Baumann, fuera de los planes

Por el contrario, parece que el gran perdedor con la llegada de Klopp es Oliver Baumann. Tal y como confirmaron varios medios de comunicación alemanes, Klopp ha decidido dejar fuera de su lista por completo al portero del Hoffenheim, después de haber sido durante muchos años el guardameta suplente de Manuel Neuer con los cuatro veces campeones del mundo, cerrando así todo un capítulo en la portería alemana.

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Por detrás de Ter Stegen, la competencia por los puestos de segundo y tercer portero sigue completamente abierta, encabezando la lista tanto Jonas Urbig, el joven portero del Bayern de Múnich, como Alexander Nübel, portero del Beşiktaş.

Asimismo, Finn Dahmen, portero del Augsburgo, tiene una buena opción de sumarse a la lista, mientras que se espera que Loris Karius desempeñe únicamente un papel secundario, pese a su reciente brillante rendimiento con el Schalke y su antigua y sólida relación con Klopp en el Liverpool.

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