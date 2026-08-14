"El fichaje misterioso" sorprende al Manchester United

Manchester United podría haber encontrado ya a su futuro capitán, después de que Andrey Santos dejara una fuerte impresión desde su incorporación al equipo durante el mercado de fichajes veraniego, en medio de una gran admiración por parte del cuerpo técnico por el impacto que ha generado el jugador brasileño, tanto dentro como fuera del campo.

Y aunque los movimientos de Manchester United en el mercado de fichajes veraniego no han despertado hasta ahora un gran entusiasmo entre la afición, un ambiente de optimismo domina los pasillos del club respecto a la capacidad de las nuevas contrataciones para dar al equipo un fuerte impulso y añadir más dinamismo a su plantilla antes del arranque de la nueva temporada.

Karl Darlow se integró en mayor medida en los entrenamientos del equipo durante la concentración en Irlanda esta semana, dentro de su programa para completar la recuperación tras someterse a una operación quirúrgica menor, mientras que la personalidad de Youri Tielemans y sus rasgos de liderazgo quedaron patentes incluso antes de su llegada al club.

Pero Andrey Santos, que se incorporó a Manchester United procedente del Chelsea a cambio de 50 millones de libras esterlinas, ha sido el jugador más interesante desde su llegada, según informó el diario "Manchester Evening News".

Santos, de 22 años, representaba en cierto modo una incógnita al cerrarse el fichaje, pero no tardó en disipar cualquier duda con el nivel que ofreció durante la pretemporada, además de su llamativa personalidad dentro del vestuario.

Se espera que el jugador brasileño sea titular en el partido inaugural de Manchester United en la Premier League ante el Hull City, sobre todo porque ha sido titular en todos los amistosos que el equipo ha disputado hasta ahora.

Las previsiones apuntan a que el centro del campo del equipo de Michael Carrick estará formado por Santos junto a uno del trío compuesto por Youri Tielemans, Mason Mount o Kobbie Mainoo.

Una personalidad de líder dentro del campo

Sobre el terreno de juego, Santos ha dado al centro del campo de Manchester United una clara dosis de confianza y serenidad, ya que pide el balón constantemente, retrocede a zonas más profundas para recibirlo y posee la capacidad de distribuir pases a distintas distancias.

El jugador confía en su capacidad para evolucionar hasta convertirse en un pivote de alto nivel en la posición de número 6, y además parece motivado para asumir el reto de suceder a Casemiro en ese rol.

Pero el impacto de Santos no se ha limitado a los confines del campo, tras llamar la atención del cuerpo técnico gracias a su personalidad de líder y a su llamativa madurez, tanto durante los entrenamientos como en la forma de tratar a sus compañeros.

Carrick habló del jugador con un elogio excepcional, empleando expresiones a las que rara vez recurre un entrenador para describir a un jugador joven al inicio de su andadura con su equipo. Carrick dijo: "Para un jugador joven, la forma en que se ha incorporado a nosotros, su personalidad y su carácter, resultan algo ideal. Es realmente un jugador excepcional e ideal".

Y añadió: "Tiene una gran positividad, una elevada madurez y una mente avanzada, además de estar ávido de aprender. Toma la iniciativa de inmediato para ayudar a sus compañeros, y procura hablar y comunicarse con ellos durante los partidos. Posee una personalidad de esencia auténtica y fuerte, y estamos enormemente contentos de tenerlo con nosotros desde el momento de su incorporación".

El United apuesta por la personalidad de sus jugadores

Manchester United cambió su política en el mercado de fichajes durante los dos últimos periodos, y ha pasado a conceder a los rasgos de personalidad de los nuevos jugadores una importancia no menor que a sus cualidades técnicas dentro del campo.

Y parece que este enfoque ha empezado a dar sus frutos, después de que el equipo se haya vuelto más compenetrado y cohesionado en comparación con lo que era durante las etapas de Erik ten Hag y Rúben Amorim.

Y parece que Santos encaja de forma ideal con la naturaleza de las personalidades que actualmente hay dentro del vestuario de Old Trafford, tras mostrarse durante la pretemporada muy hablador y comunicativo dentro del campo, especialmente a la hora de dirigir a sus compañeros de la línea defensiva.

Este rasgo resulta llamativo tratándose de un centrocampista que aún tiene veintidós años, y además refleja su capacidad para asumir responsabilidades y liderar a sus compañeros pese a lo reciente de su llegada a la Premier League.

¿Se convertirá Santos en el capitán del United?

El impacto de Santos ha sido tan rápido y palpable que hace lógico hablar de la posibilidad de que se convierta en un futuro capitán de Manchester United, pese a que aún no ha disputado ningún partido oficial con la camiseta del club.

El jugador posee ya numerosas cualidades de liderazgo, además de su corta edad y su constante deseo de aprender y adquirir más experiencia en el fútbol inglés.

Santos se trasladó a Inglaterra procedente de Brasil en 2023 para incorporarse al Chelsea tras su experiencia con el Vasco da Gama, pero no necesitó mucho tiempo para adaptarse al nuevo entorno.

A nivel internacional, el jugador ha disputado 6 partidos con la selección absoluta de Brasil hasta ahora, y esa cifra podría aumentar rápidamente si mantiene el nivel que ha mostrado durante la pretemporada.

Además, sus cualidades de liderazgo gozan de un gran reconocimiento dentro de la Confederación Brasileña, tras haber llevado el brazalete de capitán en numerosas ocasiones con las selecciones de las categorías inferiores.

Santos capitaneó a la selección de Brasil sub-23 en 6 de los 8 partidos que disputó con ella, y también llevó el brazalete de capitán con la selección sub-20 durante el Campeonato Sudamericano y el Mundial de esa misma categoría en 2023.

Y en 13 partidos en los que capitaneó a la selección brasileña en esos torneos, Santos logró marcar 8 goles, confirmando que posee la personalidad de un líder capaz de influir incluso desde las líneas ofensivas.

Del ataque al rol de número 6

Estas cifras reflejan la capacidad de Santos para desempeñar el papel de un centrocampista de vocación ofensiva, pero su futuro con Manchester United parece ligado a una función más defensiva y de mayor profundidad.

El jugador ocupa la posición de pivote en el planteamiento de Carrick, que se basa en el 4-2-3-1, y parece el más indicado para desempeñar el rol de mediocentro retrasado que controla el ritmo del juego y ayuda al equipo a imponer su dominio en los partidos.

Santos posee las cualidades necesarias para llevar a cabo esta misión, e incluso quizá ofrecer más que eso, lo que explica el estado de admiración que lo rodea desde su llegada a Old Trafford.

Y aunque no ha disputado un solo partido oficial con Manchester United hasta ahora, hablar de la posibilidad de que se convierta en un futuro capitán del equipo no parece exagerado en vista del impacto que ha dejado en un corto periodo de tiempo.

Bruno Fernandes seguirá siendo el capitán del equipo por el momento, pero el brazalete de capitán quedará disponible en algún momento durante los próximos años, y si Santos continúa evolucionando a este ritmo, podría ser uno de los principales candidatos a llevarlo.