El fichaje del Manchester United supera el reconocimiento médico

El mediocampista belga Youri Tielemans ha superado el reconocimiento médico y firmará hoy con el Manchester United, según ha confirmado el experto en fichajes Fabrizio Romano en su cuenta de X.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en X: «El centrocampista belga Yuri Tielemans ha completado el reconocimiento médico y firmará hoy por el Manchester United».

El contrato será hasta 2031 y el fichaje ya está cerrado».

Romano ya había indicado que el United activó la cláusula de rescisión de 41 millones de euros con el Aston Villa y alcanzó un acuerdo verbal con el jugador.

Tielemans, de 29 años, llegaba al Villa en 2023 procedente del Leicester y tenía contrato hasta 2028.



