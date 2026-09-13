El fichaje de la temporada: Rodri obliga a Flick a modificar el plan del Barcelona

Los clubes evalúan sus nuevos fichajes y sus salidas nada más cerrarse el mercado de fichajes de verano, para conocer hasta qué punto se han cumplido los objetivos de elevar el nivel competitivo del equipo.

Y en el caso del Barcelona, predomina la impresión de un éxito absoluto a la hora de reforzar las diferentes posiciones, tanto en el plano deportivo como en el personal, ya que los recién llegados aportan un salto de calidad, una buena dinámica y un ambiente positivo dentro del vestuario, un elemento central en la filosofía del técnico Hansi Flick y del club.

Según el diario español "Sport", el fichaje de Rodri se considera uno de los grandes éxitos, pese a que esa posición no era una prioridad máxima. Sin embargo, la comisión técnica presidida por Deco demostró la importancia de actuar con cautela y estar alerta en el mercado y de aprovechar este tipo de oportunidades para reforzar el equipo, además de privar al rival directo de un jugador que representaba la pieza que más necesitaba para completar su plantilla.

El Barcelona ganó la batalla al firmar al mejor jugador del último Mundial y ganador del Balón de Oro por un importe de traspaso que osciló entre los 60 y los 70 millones, una cantidad muy inferior a su verdadero valor de mercado, lo que supone un gran logro.

Para reemplazar a Rodri, el Manchester City gastó 250 millones en incorporar a Elliot Anderson y Ayoub Bouaddi, teniendo en cuenta que el deseo del jugador y su prioridad de unirse al Barcelona facilitaron el desarrollo de las negociaciones.

¿Qué le aportará Rodri al Barcelona?

En primer lugar, su presencia en el once eleva de manera notable la calidad, la competitividad, la mentalidad ganadora y la fuerza técnica. Por ser el mejor del mundo en su posición, destaca por un talento innato para elegir el número de toques según las necesidades de la jugada, controlando el momento y la velocidad adecuada, o el ritmo pausado, con espontaneidad, intuición y fluidez.

La visión de juego de Rodri es excelente e innovadora en todas las direcciones, y siempre se orienta hacia las zonas que permiten romper líneas, penetrar y llegar a la portería rival.

Se caracteriza por la paciencia a la hora de cambiar la orientación del juego, buscando sin prisa desordenar y debilitar la defensa del contrario.

Y gracias a su claro dominio de su zona, deshace las aglomeraciones con gran facilidad, algo de suma importancia porque el Barcelona se encuentra siempre en la mitad del campo rival e impone su dominio frente a los equipos replegados en defensa.

La incorporación de Rodri obligó al técnico Hansi Flick a modificar ligeramente su sistema de juego, combinando el 4-2-3-1 y el 4-3-3 durante los partidos, ya que Rodri necesita jugar solo la mayor parte del tiempo por delante de la línea defensiva y controlar la zona central para sacar lo mejor de sí.

Como consecuencia, Pedri, Fermín, Olmo, Gavi y Bernal pasaron a jugar como mediocentros ofensivos, con Pedri firmando una mayor presencia dentro del área y llegando a la carrera para la definición, mientras que Fermín combina el papel de mediocentro derecho con el juego por detrás del delantero, el mismo rol que desempeñan Olmo y Gavi.

Frenkie de Jong es el más afectado por la llegada de Rodri debido a su rol específico, pero todos encajan a la perfección con Rodri por caracterizarse por la generosidad, la solidaridad y anteponer el interés del equipo a los intereses individuales.

Además, el equipo gana con Rodri fuerza en las coberturas y en la recuperación del balón sin precipitación en las situaciones defensivas, mostrando capacidad para anticiparse y arrebatar balones, así como la posibilidad de participar como central en caso necesario, sumarse al ataque, disparar con potencia y precisión y dominar los balones aéreos en ambas áreas.

Formar parte de un grupo de jugadores que le ayudan a extraer todo su potencial supone un privilegio para Rodri, mientras que la palabra "equilibrio" es la descripción idónea del jugador, porque se caracteriza por la calma y la serenidad en las transiciones sin lentitud en la ejecución, sino todo lo contrario: potencia la fluidez del juego.

Destaca la personalidad de líder de Rodri, que lo convierte en un capitán creativo, exigente y convincente dentro del campo, y podría ser la extensión directa del entrenador sobre el terreno de juego y dentro del vestuario, aprovechando su experiencia en las grandes citas.

Sobre esta base, el nivel de calidad y competitividad del equipo ha aumentado, hasta convertirse en un conjunto más respetado y temido en todas las competiciones.



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