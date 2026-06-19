El Feyenoord anuncia una salida: «Le deseamos todo lo mejor»

Plamen Andreev deja el Feyenoord. El club de Róterdam anuncia que el portero de 21 años jugará en el Debreceni VSC húngaro.

El club le desea lo mejor en su futuro futbolístico. Andreev, con contrato en De Kuip hasta 2029, llegó a Rotterdam hace dos años procedente del Levski Sofia.

Llegó hace dos años procedente del Levski de Sofía por 1,2 millones de euros.

Considerado un guardameta con futuro, nunca se consolidó en Rotterdam. Solo jugó un partido oficial con el primer equipo.

Ocurrió el 18 de mayo de 2025, en la última jornada de la Eredivisie 2024/25, ante el sc Heerenveen, partido que el Feyenoord perdió 2-0.

La temporada pasada fue cedido al Racing de Santander y, posteriormente, al Lech Poznań.

Ahora lo incorpora de forma definitiva el Debreceni VSC, siete veces campeón de Hungría y cuarto la pasada temporada. No se ha revelado el monto de la transferencia.