El expresidente del Barcelona ataca a Messi: ¿Quién se cree que es? El Barça es más grande que él

Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, no dudó en expresar su opinión sobre Lionel Messi y sobre esa despedida que aún no se ha producido del conjunto catalán, y que se ha ido postergando todos estos años, al parecer, por su tensa relación con Joan Laporta tras su sorpresiva salida del club.

El sitio Eurosport publicó las declaraciones de Gaspart, realizadas en el programa "Solo para culés", donde dijo: "El nivel de Messi es indiscutible, es el mejor jugador del mundo, pero hay una cosa que no debe olvidar, y es que el Barcelona es más grande que él".

Y continuó: "Messi debe tener cuidado, debe tener cuidado. Lo digo desde el cariño histórico que siento por un jugador al que fiché cuando tenía 13 años, y yo era entonces presidente del Barça".

Joan Gaspart insistió: "El Barcelona es más grande que la persona de Messi".

Gaspart criticó las condiciones que pone Messi para despedirse del club catalán, al señalar: "Es un gran jugador, es más, el mejor jugador del mundo, y el mérito de ello se debe en parte, y no digo en qué porcentaje, al Barcelona. Por eso, no puede olvidarse de esto".

Y apuntó: "Le daré algo más de tiempo, pero llegará un día en el que empiece a molestarme que el señor Messi no ponga la menor objeción a venir al Barcelona para despedirse de la afición".

Añadió: "Sea quien sea el presidente del club, debe venir a despedirse del Barcelona. Si Lionel Messi viene a despedirse del club, no debería negarse a acudir porque Laporta sea el presidente y venir después el día en que Laporta ya no esté".

Y agregó: "Yo no estaría de acuerdo con que se le haga un homenaje en ese caso. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo condiciona su llegada al Barcelona a que Laporta siga en el cargo o se marche? Si Laporta no está, yo no acudiré al día del homenaje".

Gaspart también relató una anécdota sobre el lugar que ocupa Messi en la actualidad, citando a sus nietos de la nueva generación: "Ahora tengo 4 nietos de la cuarta generación, y les pregunté si querían que les comprara una camiseta del Barcelona. Les dije: ¿le pongo el nombre de Messi o de Lamine? Y me respondieron: ¡Abuelo, Lamine, por supuesto! ¿Quién es el otro jugador que has mencionado?".

Y concluyó: "Incluso mis nietos me preguntan: abuelo, ¿quién es el otro jugador? Lionel Messi. Y dicen: ah, ¿era bueno? Y les respondo: fue un jugador grandioso, es más, el mejor jugador que he visto en la historia. Y aun así, abuelo, quiero la camiseta de Lamine".