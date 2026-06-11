El exjugador del Barcelona recibe dos ofertas, una de Arabia Saudí

El centrocampista español Marc Casado está a punto de dejar el Barcelona este verano. Jugador y directiva han acordado su salida para que tenga más minutos.

Según Marca, el centrocampista medita su salida pese a su vínculo con el club, donde se formó, porque su protagonismo bajó la pasada temporada respecto a su debut.

La competencia en el medio campo aumentó con el regreso de Gavi y Marc Bernat, lo que redujo sus minutos y lo motivó a buscar nuevos horizontes.

La directiva azulgrana ha negociado con su agente, Jorge Mendes, y fija una valoración inicial de 25 millones de euros.

Aunque el valor de mercado exigido era mayor el verano pasado, cuando se planteó por primera vez su salida, el Barça ahora es más flexible para cerrar la operación.

Mendes maneja dos ofertas: una de un club europeo y otra de la liga saudí, ambas dispuestas a cubrir las exigencias del Barça.

El club quiere cerrar la operación antes del 30 de junio, fin de su ejercicio fiscal, por lo que la venta se ha convertido en una prioridad económica y deportiva.

Las negociaciones continúan y hay optimismo, aunque aún no hay nada oficial.

La dirección deportiva azulgrana ve necesaria la salida de un centrocampista, pues Hansi Flick cuenta con siete mediocentros y prefiere un solo jugador por posición.

Con siete centrocampistas y solo tres puestos titulares, Casado es el candidato más probable a salir, dada su escasa participación la temporada pasada.