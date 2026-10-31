La polémica crisis entre Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y China ha trascendido los límites del fútbol y ha vuelto a poner sobre la mesa las consecuencias que puede acarrear para las competiciones deportivas un enfrentamiento con el gigante asiático.

El diario Sport informó de que la televisión oficial china suspendió la emisión de los partidos de LaLiga después de que Mbappé comentara una imagen satírica en la que su rostro aparecía montado sobre una fotografía del líder chino Mao Zedong, sin mencionar su nombre de forma explícita.

El jugador, LaLiga y el club blanco se apresuraron a presentar sus disculpas, ante la amenaza de entrar en una crisis que podría ocasionar importantes pérdidas económicas a las tres partes.

Esta crisis se ha comparado durante los últimos días con un incidente similar que vivió la liga de baloncesto estadounidense hace años.

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En octubre de 2019, Daryl Morey, que entonces ocupaba el cargo de director general de los Houston Rockets, publicó un mensaje en la plataforma Twitter en el que manifestaba su apoyo a las protestas de Hong Kong, con las palabras: «Luchad por la libertad. Apoyad a Hong Kong».

Morey borró el mensaje poco después, pero la reacción fue inmediata. La Federación China de Baloncesto, presidida entonces por el exjugador Yao Ming, suspendió su colaboración con los Rockets, uno de los clubes más populares del país asiático precisamente gracias a la etapa que Yao pasó en Houston.

La crisis pronto superó los límites de los Rockets, ya que la televisión oficial china eliminó los partidos de la liga de baloncesto estadounidense de su parrilla de programación, y varias empresas suspendieron sus acuerdos comerciales. La liga se encontró ante una crisis enorme en uno de sus mercados internacionales más importantes.

Cientos de millones en juego

El golpe económico fue considerable. En febrero de 2020, Adam Silver, comisionado de la liga de baloncesto estadounidense, estimó que el enfrentamiento podía costarle a la competición cientos de millones de dólares, aunque aclaró que las pérdidas previstas eran inferiores a los 400 millones de dólares. De hecho, la liga perdió 200 millones de dólares solo durante 2019, tras el estallido de la crisis.

Silver defendió el derecho de Morey a la libertad de expresión, pese a las repercusiones comerciales que ello acarreaba. Al mismo tiempo, el boicot televisivo se prolongó durante mucho tiempo. La televisión china emitió de forma excepcional un partido de las finales de 2020 entre Los Angeles Lakers y Miami Heat, pero la emisión regular de los partidos no se retomó hasta 2022.

Las consecuencias económicas no se limitaron a la suspensión de la emisión televisiva, ya que los Houston Rockets perdieron unos 20 millones de dólares a causa de la cancelación de acuerdos comerciales, y la liga de baloncesto estadounidense se vio obligada a rebajar sus previsiones sobre el crecimiento del tope salarial debido al conflicto con China.

Fue un golpe que afectó por igual a clubes y jugadores, y que dejó al descubierto hasta qué punto la competición dependía comercialmente del mercado asiático.

Las relaciones comerciales empezaron a recuperarse gradualmente desde entonces. En el presente mes de octubre, los Houston Rockets y los Dallas Mavericks disputaron dos partidos de preparación en Macao, lo que da una idea del alcance de los esfuerzos de la liga de baloncesto estadounidense por reconstruir sus relaciones con el mercado chino.

Y ahora las consecuencias han alcanzado a Mbappé y al fútbol español. Además de la suspensión de la emisión a través de la televisión china, varias marcas chinas han puesto fin a sus acuerdos con la estrella francesa.

La liga de baloncesto estadounidense tardó varios años en normalizar sus relaciones con China, un precedente que refleja la magnitud del impacto que puede dejar una crisis individual en toda una competición deportiva.