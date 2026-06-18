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El entrenador teme ser sustituido... Dura crítica a Ronaldo en directo

Portugal vs RD Congo
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Don, en el punto de mira tras el empate de Portugal

Tras las brillantes actuaciones de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, Cristiano Ronaldo buscaba dejar su huella en el Mundial 2026, pero el capitán de Portugal no lo consiguió.

Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo y el astro, de 41 años, falló en su intento de ser el primer jugador en anotar en seis Mundiales.

Chris Sutton, exdelantero de Blackburn, Chelsea y Aston Villa, criticó en «BBC 5 Live» la decisión del seleccionador Roberto Martínez de dejarlo los 90 minutos en el campo.

Cuando el delantero Gonzalo Ramos reemplazó al centrocampista Vitinha en el 83’, Sutton declaró: «Es vergonzoso por parte de Martínez. Puede que salga bien, pero ¿no vemos todos un partido distinto?».

Y añadió: «Tiene miedo de sustituirlo. No es un entrenador. Puede que (Ronaldo) marque el gol de la victoria, pero hoy el partido ya le ha superado».

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Portugal jugará contra Uzbekistán el martes y frente a Colombia la madrugada del domingo 28 de junio.


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