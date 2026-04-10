El entrenador del Girona opina sobre la jugada polémica de Mbappé

Michel Sánchez, técnico del Girona, se mostró satisfecho tras el 1-1 ante el Real Madrid en la jornada 31 de La Liga y destacó la importancia del punto logrado en el Bernabéu.

Tras el partido, declaró: «El Real Madrid tiene un potencial increíble, fue superior y creó más ocasiones, pero defendimos bien. Lo más importante es el punto, y estoy muy contento con el esfuerzo de los jugadores».

Tras su gol nos complicaron, pero una jugada de Lemar nos igualó. Sumar aquí exige mucho».

Reconoció haber hablado con algunos jugadores del Madrid y añadió: «Creo que pueden darle la vuelta en la vuelta y ojalá se clasifiquen por el bien del fútbol español».

Sobre los cambios, el argentino explicó que buscaba intensificar la presión: «Pensé en un 5-4-1, pero opté por meter a Abel y Bryan para mantenerla. No quería encajar sin poder responder».

Elogió a Lemar: «Es un jugador fantástico, excepcional entre líneas, pero debe mirar más a puerta. En la segunda parte fue más agresivo y nos ayudó mucho».

Sobre la jugada polémica entre Vítor Reis y Kylian Mbappé, Sánchez admitió: «Estaba lejos y no la vi claro. Vítor dice que no hizo nada intencionado. El partido fue limpio y hubo mucho juego efectivo».