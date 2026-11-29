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Míchel Sanchez ha hablado sin tapujos en una entrevista con la NOS sobre los problemas de salud mental que ha tenido y sigue teniendo. El entrenador del Ajax los aborda abiertamente.

Durante su carrera como jugador, Míchel fue un futbolista modesto. Jugó toda su carrera en España, principalmente en el Rayo Vallecano, con el que disputó 336 partidos.

Sus otros 56 partidos en España los jugó con el Real Murcia, el Málaga y el Almería. Como entrenador también trabajó durante años en España, primero en el Rayo Vallecano y después en el Huesca y el Girona.

«He luchado mucho contra los problemas de ansiedad», cuenta Míchel al hablar abiertamente de su salud mental. Se muestra muy vulnerable en su conversación con la NOS.

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«No llegó a convertirse en una depresión, pero sí he pasado por momentos difíciles. Primero como futbolista, por las expectativas. Eran altas. No soy más que un chico de un barrio muy sencillo, Vallecas, en Madrid. Y no sabía manejar bien esa presión».

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«Durante mis primeros años como futbolista, de los 17 a los 20 años, tuve muchos problemas», explica Míchel. «Tenía una psicóloga que me ayudó muchísimo».

«Más adelante, como entrenador, tampoco supe manejar bien esa misma presión y pasé por una etapa muy dura con problemas de ansiedad. Incluso afronté mi primera conversación con el Ajax con las manos temblorosas».

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«Es un tabú, pero no debería serlo», afirma, decidido a hablar con franqueza. «A muy poca gente le gusta hablar de ello. Hablo mucho con un psiquiatra y no me avergüenzo de ello. Todos tenemos puntos débiles».

Ahora Míchel es el entrenador principal del Ajax, aunque en los Países Bajos tampoco lo tiene siempre fácil. «Me cuesta darle sentido a mi tiempo libre, porque en Ámsterdam estoy muy solo. A veces no consigo desconectar. Entonces el fútbol se convierte demasiado en un túnel. Es verdad».