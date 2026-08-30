El entrenador del Ajax, Míchel Sánchez: «Puede convertirse en el nuevo Virgil van Dijk»

Míchel Sánchez está especialmente satisfecho con la evolución de Aaron Bouwman. El entrenador del Ajax incluso comparó al joven defensa central con Virgil van Dijk tras la victoria por 0-4 ante el Telstar.

Bouwman jugó este domingo el partido completo en el eje de la zaga del conjunto de Ámsterdam y, junto a su equipo, mantuvo la portería a cero en Velsen-Zuid. Al Ajax le costó especialmente antes del descanso ante el Telstar, pero tras la pausa terminó ampliando la ventaja hasta lograr una cómoda victoria.

«Bouwman ha jugado muy bien en mi opinión», comenzó Míchel en la rueda de prensa posterior al encuentro. Al mismo tiempo, el técnico español sigue viendo suficientes aspectos por mejorar en el defensa.

«Todavía tiene que mejorar en los duelos, en los segundos balones y en algunas situaciones en su postura corporal», explicó Míchel. «Pero tiene muchísimo talento y espero que siga desarrollándose, siga aprendiendo y siga trabajando duro».

A continuación, Míchel hizo una comparación llamativa. «En mi opinión, puede convertirse en el nuevo Van Dijk, si miras su manera de jugar», señaló el entrenador del Ajax.

Durante la rueda de prensa también le señalaron a Míchel que Bouwman aún no ha perdido nunca un partido en el que haya jugado con el Ajax. «Sí, lo sé. Pero eso no es solo mérito de Aaron, es mérito de todo el equipo», respondió.

Míchel tampoco quiso atribuir por completo al central la portería a cero ante el Telstar. «Hoy hemos mantenido la portería a cero, pero en otros partidos también hemos encajado goles. Eso nunca depende de un solo jugador, siempre se trata del equipo».