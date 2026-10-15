Frank de Boer no entiende la decisión del entrenador del Ajax, Míchel, de incluir a Jofre Torrents en el once inicial en el partido a domicilio que perdió el equipo de Ámsterdam. El exentrenador del Ajax cree que el lateral izquierdo de diecinueve años, que debutaba como titular, fue lanzado a los leones y habría preferido ver a Owen Wijndal de inicio.

Tras el partido, De Boer se mostró muy crítico con la decisión de Míchel en el plató de Ziggo Sport. «Pones de titular a un lateral izquierdo que nunca había jugado... No quiero echarle la culpa, porque no fue solo un error suyo, pero alinear por primera vez a un chico de diecinueve años en un ambiente así... Sinceramente, habría preferido ver a Wijndal».

Torrents llegó el pasado verano procedente del FC Barcelona, pero apenas había disputado minutos con el primer equipo antes de ser titular por primera vez con el Ajax. Por eso, De Boer cuestiona la decisión de hacer jugar al español desde el inicio precisamente en un partido a domicilio de estas características.

El presentador Sam van Royen le preguntó si Míchel se había equivocado. «Siempre es un riesgo alinear a un jugador joven en un partido así. Quieres empezar bien un encuentro de este tipo, pero él apenas ha jugado», afirmó el exseleccionador.

Míchel también recibió preguntas tras el partido sobre la actuación de Jofre Torrents, que tuvo un papel negativo en los dos goles encajados. «Cometió un error en el segundo gol, pero su actuación no fue mala», respondió el español.

En el plató de Ziggo Sport, Van Royen recordó a otros jugadores jóvenes que tuvieron su oportunidad a una edad temprana con De Boer en el Ajax, pero el exentrenador considera que la comparación no es válida. «Ellos sí se habían ganado el puesto en el filial», señaló De Boer. «Habían jugado suficientes minutos para estar preparados para jugar con el primer equipo».

De Boer también observó que al Ajax volvió a faltarle el control que normalmente debe transmitir el equipo. «Normalmente, uno provoca ese tipo de situaciones. Está claro que no están en un buen momento, porque la seguridad que tienes con el balón suele indicar lo bien que está un equipo».

Según De Boer, el problema va más allá de la elección de Torrents. «Sobre todo un equipo que quiere dominar, como el Ajax, depende de eso. Hoy tampoco lo han demostrado y por eso siguen encajando goles. Eso tiene que cambiar», advirtió el exinternacional.



