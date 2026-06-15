El entrenador de los Elefantes lanza un desafío: «Intentaremos derribar el muro alemán»

Costa de Marfil debutó en el Mundial con una victoria sobre Ecuador gracias a un gol de Amad Diallo.

En la segunda jornada, los Elefantes se medirán a Alemania, que goleó a Curazao 7-1.

Emers Fai, seleccionador marfileño, afirmó a Reuters que su equipo llega con grandes ambiciones.

«No queremos ser meros visitantes cuyo viaje termine rápidamente y que regresen a casa», añadió.

Tras ganar el amistoso contra Francia, superamos a Ecuador; impusimos nuestro estilo y sentenciamos el partido».

Sobre el próximo duelo con Alemania, advirtió: «Será complicado; enfrentamos a un equipo con historia, estrellas de primer nivel y un ataque temible».

Y concluyó: «Aun así saldremos al campo con la mira en la victoria y en derribar el muro alemán para asegurar la clasificación cuanto antes».