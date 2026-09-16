El Elche criticó al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, tras el partido entre ambos equipos ayer martes, en LaLiga.

El Real Madrid iba camino de lograr una victoria fácil, pero se complicó el partido y arrancó los 3 puntos con muchas dificultades, con un resultado de 3-2, la noche del martes en el estadio "Manuel Martínez Valero", en la sexta jornada de LaLiga.

Y hoy el Elche lanzó, a través de sus cuentas en las redes sociales, un mensaje que comentaba de forma irónica el juego limpio del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, uno de los candidatos al Balón de Oro.

El Elche publicó dos imágenes de su jugador Gonzalo Villar discutiendo con el delantero francés, acompañadas del texto "juego limpio" y un emoji de una cara con los ojos hacia atrás.

El diario "Mundo Deportivo" señaló: "Las imágenes corresponden a un incidente ocurrido en los últimos minutos del partido, donde ambos jugadores se enzarzaron y se empujaron mutuamente tras una falta que sufrió el jugador francés".

Y añadió: "Tras levantarse del suelo, el jugador del Real Madrid insultó con dureza al centrocampista del Elche, tal y como se aprecia en las imágenes del partido".

Y el diario concluyó: "En medio de la polémica en torno al Balón de Oro, al que aspira Mbappé, el Elche salió con su mensaje que apela al juego limpio, uno de los criterios establecidos para elegir al ganador del premio junto al rendimiento individual y los logros colectivos".







