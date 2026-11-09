Se confirmó la ausencia de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, en el duelo de la selección de España ante la República Checa, previsto para el próximo jueves en Praga, después de que las pruebas médicas revelaran que sufre molestias en la rodilla derecha, tras su participación en la victoria sobre el Atlético de Madrid en LaLiga.

Yamal fue uno de los jugadores más destacados del encuentro en el estadio Metropolitano, pese a no marcar, ya que supuso un peligro constante para la defensa del Atlético y agotó a Alejandro Grimaldo, además de dar la asistencia en el segundo gol que anotó Fermín López, confirmando de nuevo el gran entendimiento entre la pareja, que representa un aporte importante para el ataque del equipo catalán.

El diario español "Sport" señaló que el delantero del Barcelona terminó el partido feliz por la victoria, pero sintió molestias en su rodilla derecha y se sometió a pruebas médicas la mañana del lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper, que mostraron que no existe una lesión grave. No obstante, los servicios médicos del Barcelona y de la selección española acordaron no arriesgar con su participación ante la República Checa y darle la oportunidad de recuperarse.

Se espera que Yamal se incorpore a la concentración de la selección española el próximo viernes, de cara al duelo ante Inglaterra, el domingo, en el estadio Metropolitano, en un partido que podría decidir el liderato del grupo.

La primera ausencia de Yamal esta temporada

El duelo ante la República Checa será el primer partido oficial que se pierda Yamal durante la presente temporada, después de haber participado en los 16 partidos que disputó el Barcelona, con 12 encuentros en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones, habiéndolos iniciado todos, con un total de 1.355 minutos de los 1.440 minutos posibles.

El extremo del Barcelona también fue titular en los cuatro partidos que disputó la selección de España durante el anterior parón internacional, y jugó 281 minutos de los 360 minutos.

En un contexto relacionado, la selección española espera la incorporación de Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, después de que la gripe lo apartara del inicio de la concentración, ya que continúa su recuperación en San Sebastián, en medio de expectativas sobre su capacidad para llegar al duelo ante Inglaterra.