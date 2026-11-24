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Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid, ha señalado el gran dilema al que se enfrenta José Mourinho tras la recuperación de Vinicius Júnior. Según él, el conjunto merengue se ha convertido en un equipo con dos caras distintas: una cuando Vinicius está en el campo y otra cuando no lo está. Un análisis que ha generado mucha polémica antes del duelo ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

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Vinicius fue uno de los jugadores más destacados en la victoria ante el Celta de Vigo, pese a que solo disputó 34 minutos. Ofreció una actuación decisiva y participó directamente en los dos goles del Real Madrid, confirmando que está recuperando su nivel poco a poco tras su periodo de ausencia.

El Real Madrid se mide hoy martes al PSV Eindhoven en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, después de haber ganado sus cuatro primeros partidos. Los hombres de Mourinho buscan sumar otros tres puntos que les garantizarían, en la práctica, el pase a la siguiente ronda.

El rival será un PSV Eindhoven en apuros, que solo ha sumado cuatro de los 12 puntos posibles, por lo que llegará al Santiago Bernabéu decidido a ofrecer una actuación sólida que le permita terminar entre los veinticuatro mejores equipos.

La Cadena SER, citando a una fuente cercana al cuerpo técnico, informó de que Mourinho se plantea seriamente alinear a Vinicius como titular ante el PSV Eindhoven para ayudarle a recuperar su nivel habitual, sobre todo después de lo que ofreció en la segunda parte frente al Celta de Vigo.

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La misma fuente añadió que el entrenador sabe que la presencia de Vinicius aporta al equipo un gran poderío ofensivo, pero que al mismo tiempo le obliga a encontrar una solución al problema defensivo, para que el equipo no siga mostrando dos caras distintas en cada partido.

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Álvaro Benito habló en el programa de radio «El Larguero» sobre las ventajas y los inconvenientes de alinear a Vinicius como titular: «Creo que entró en el último partido muy motivado, hizo una buena segunda parte y le dio al equipo todo su potencial ofensivo. Para mí, el único problema que hay que resolver es el rendimiento defensivo del equipo».

Benito subrayó: «Es un problema que está identificado. Desde mi punto de vista, Diomande es como un soldado que cumple con todas las tareas defensivas que le pide el entrenador. Ahora solo falta que Vinicius también lo haga: si Vinicius lo hace, ¿dónde está el problema? No hay problema».

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Benito explicó que el equipo sigue teniendo dos caras distintas, una cuando Vinicius está en el equipo y otra cuando no lo está, por lo que esa incógnita seguirá ahí hasta que el Real Madrid dispute un partido decisivo e importante, y entonces se verá por qué opta Mourinho.

Por su parte, Rafa Alkorta, defensa del Real Madrid, afirmó: «Veremos si Diomande es capaz de mantener este rendimiento, algo que creo que lleva dentro. No creo que se olvide de trabajar para el equipo. Pero cómo gestione Mourinho estas situaciones es fundamental. Si alguien tiene la habilidad y la inteligencia necesarias para ello, ese es Mourinho».

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Alkorta añadió que el Real Madrid debe recuperar el nivel que tenía antes del parón y explicó: «Creo que el Real Madrid, tal y como lo vimos en el último partido, fue un equipo mucho más sólido que el que vimos en el Bernabéu, y allí no se pueden permitir cometer ningún error», sobre todo ante un rival que juega con un 3-4-3 al que no se adaptaron bien en la primera parte.

Se espera que Mourinho tome su decisión sobre Vinicius en los próximos entrenamientos, antes del duelo ante el PSV Eindhoven, que podría ser la ocasión perfecta para que el brasileño demuestre que es capaz de combinar poderío ofensivo y compromiso defensivo, y zanje definitivamente el debate sobre las dos caras del Real Madrid.