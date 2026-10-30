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BarcelonaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El destacado astro de Marruecos entra en el radar del Barcelona

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
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Barcelona vs Aston Villa
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Y. Zabiri
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El león del Atlas se roba las miradas en la Liga

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El delantero marroquí Yasser Zabiri, de 21 años, se ha convertido en uno de los nombres más destacados que han llamado la atención en LaLiga durante las primeras jornadas, después de ofrecer unos registros goleadores notables con el Racing de Santander, lo que le ha hecho entrar en los planes del Barcelona de cara a los próximos mercados de fichajes.

Según el diario español "fichajes" , la actuación de Zabiri ha atraído la atención de Deco, director deportivo del Barcelona, tras marcar ocho goles en diez partidos de LaLiga, pese a que juega con el Racing cedido por el Stade Rennes hasta junio de 2027. Su valor de mercado se estima actualmente en torno a los 20 millones de euros.

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La edad del jugador, sus números goleadores y su capacidad de adaptación al fútbol español figuran entre los principales factores que lo han situado dentro de las opciones posibles para reforzar la línea ofensiva del conjunto catalán.

Su último gol llegó ante el Espanyol, en el partido que terminó con victoria del Racing por 2-1, para dar a su equipo tres puntos tras una serie de encuentros sin ganar.

Zabiri también logró marcar en el estadio Spotify Camp Nou, durante la derrota de su equipo ante el Barcelona por 7-2, cumpliendo uno de sus sueños: jugar y marcar en el estadio del club al que apoyó desde su infancia.

El interés de Deco en Zabiri no se limita a sus cualidades técnicas y a sus números goleadores, sino que se extiende también al aspecto económico. El delantero se incorporó al Stade Rennes procedente del Famalicão por unos 10 millones de euros, pero sus actuaciones en España han elevado su valor de mercado hasta cerca de los 20 millones.

Una operación compleja

No obstante, cualquier club que desee ficharlo se enfrenta a complicaciones relacionadas con su situación, ya que el Racing de Santander dispone de los servicios del jugador en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027, sin opción de compra, mientras que su contrato con el club francés se extiende hasta el año 2029.

El valor de la cláusula de rescisión de su contrato supera los 20 millones de euros, lo que otorga al Stade Rennes el control sobre su futuro y hace que recuperarlo de forma anticipada durante la presente temporada no sea posible, lo que limita las opciones de maniobra para ficharlo durante el mercado invernal.

Yasser Zabiri ya había expresado públicamente su admiración por el Barcelona, pues seguía los partidos del equipo durante su infancia. El delantero marroquí se proclamó máximo goleador de la Copa Mundial Sub-20, que la selección de su país ganó el año pasado, un logro que contribuyó a atraer el interés del Stade Rennes y a su posterior contratación.

Con la llegada del verano de 2027, el Barcelona podría estudiar una operación para fichar a Zabiri, si continúa ofreciendo los mismos registros goleadores.

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