Manchester United está cerca de destituir a su entrenador Michael Carrick y poner fin a su labor al frente del cuerpo técnico, ante la caída de los resultados y el hecho de ocupar uno de los puestos de descenso en la Premier League.

Manchester United llegó al parón internacional ocupando el decimoctavo puesto en la clasificación de la Premier League, dentro de la zona de descenso, tras su emocionante empate ante el Aston Villa por 4-4, el domingo, en el estadio de Old Trafford.

Y pese a que la directiva del Manchester United aseguró que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva, diversas fuentes revelaron al diario británico The Athletic que los responsables del United han comenzado a estudiar nombres candidatos para suceder a Carrick, entre las previsiones de su destitución antes del enfrentamiento contra el Liverpool en el estadio de Anfield, dentro de 13 días.

Se espera que Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, figure entre los principales candidatos a asumir la tarea, mientras que tanto Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, como Julian Nagelsmann, quien asumió recientemente las riendas de la selección de Alemania, cuentan con la admiración de algunos responsables dentro del club.

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Tomar la decisión definitiva sobre el futuro de Carrick requerirá obtener la aprobación de Sir Jim Ratcliffe, copropietario del club, además de la familia Glazer, propietaria de la mayoría.

La situación del exmediocampista se ha vuelto comprometida desde hace varias semanas, después de que el inicio de temporada registrara una clara caída en los resultados de su equipo, que solo ha logrado una victoria en la liga y únicamente tres victorias en todas las competiciones.

Tras la derrota por tres goles a cero en su propio estadio ante el Bournemouth el mes pasado, la directiva del Manchester United decidió conceder a Carrick y a sus jugadores más tiempo para intentar enderezar el rumbo y recuperar los resultados positivos.

Pero los tres partidos que el equipo disputó después solo registraron una victoria, lograda a costa de la Roma en la Liga de Campeones, lo que reforzó las previsiones del fin de la corta etapa de Carrick como entrenador permanente del equipo, antes de disputar el próximo encuentro.

Manchester United había nombrado a Carrick entrenador permanente del equipo el pasado mayo, con un contrato de dos años, tras el exitoso periodo que pasó como entrenador interino, después de asumir la responsabilidad en sustitución de Rúben Amorim en enero.

La tarea interina de Carrick comenzó con el equipo ocupando el séptimo puesto en la Premier League, pero logró provocar una mejora notable en los resultados y en el nivel, después de que el Manchester United cosechara 39 puntos en sus 17 partidos restantes de la temporada, para terminar la competición en el tercer puesto.

Ningún otro club pudo cosechar más puntos en la liga durante la temporada pasada, desde que Carrick asumió la responsabilidad, ya que la serie de resultados del Manchester United incluyó victorias sobre el Manchester City, el Arsenal, el Liverpool y el Chelsea.

Pero este brillo en el ámbito nacional no se mantuvo durante la temporada actual, pues el Manchester United solo ha logrado una victoria en sus primeros 10 partidos de la Premier League, y además se despidió de la Copa de la Liga inglesa a manos del Brighton.