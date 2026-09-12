El despertar de Arbeloa: el Liverpool cae en la trampa del Fulham

Liverpool empató, en su estadio y ante su afición, en Anfield, frente al Fulham, sin goles, la tarde del sábado, en la cuarta jornada de la Premier League.

Los jugadores del Liverpool y del Fulham no lograron mover las redes a lo largo de los 90 minutos, por lo que el partido terminó con un empate sin goles.

El Liverpool elevó su cuenta a 6 puntos en la sexta posición, mientras que el Fulham comenzó su proceso de recuperación con su entrenador Álvaro Arbeloa, sumando su primer punto, para situarse en el puesto 17 después de haber perdido las primeras 3 jornadas.

La cadena Liverpool Echo repasó los momentos más destacados del encuentro, donde Alexander Isak, estrella del Liverpool, estuvo cerca de abrir el marcador, tras un pase de Barcola, pero remató el balón junto al poste.

El Liverpool intentó controlar el balón de manera notable en los primeros minutos, en un esfuerzo por imponer su dominio sobre el partido.

El Fulham estuvo a punto de sorprender al Liverpool, tras un error defensivo, cuando Ryan Gravenberch perdió el balón dentro del área, pero Chiquinho despejó el balón sobre la línea de gol.

En el minuto 22, el travesaño impidió al Liverpool abrir el marcador, después de que Muñoz se elevara bien en el poste cercano para conectar con el saque de esquina de Szoboszlai, pero su cabezazo se estrelló contra el travesaño.

Barcola intentó arrebatar el gol de la ventaja para el Liverpool, antes del final de la primera parte, después de rematar el balón de volea, tras un centro de Szoboszlai, pero Castagne, jugador del Fulham, despejó el balón con éxito.

El Liverpool consiguió un tiro libre en una posición destacada, y Szoboszlai golpeó un balón potente, pero el portero Leno lo atajó.

La defensa del Fulham resistió ante los ataques del Liverpool, y los visitantes lograron salir con el punto del empate.

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