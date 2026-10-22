Marcos Leonardo habló con franqueza este jueves por la noche sobre su difícil comienzo en Ámsterdam después de la victoria del Ajax por 2-0 ante el Atalanta. El delantero brasileño, que recibió duras críticas de Wim Kieft durante el partido, habló con Sam van Royen en Ziggo Sport sobre su falta de goles, la competencia con Tolu Arokodare y su estado físico cuando llegó a Países Bajos.

Gracias a los goles de los suplentes Tolu y Abdellah Ouazane, el Ajax consiguió su primera victoria en la Conference League, pero para Marcos Leonardo volvió a ser una noche decepcionante. El delantero fue titular, desperdició una gran ocasión y fue sustituido a los 66 minutos. «Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por la victoria de hoy», comenzó diciendo el brasileño.

«Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero por suerte el equipo salió concentrado y con mucha energía, y así pudimos conseguir los tres puntos», continuó Marcos Leonardo. El brasileño, de 23 años, es consciente de que aún tiene mucho margen de mejora en lo personal. «Soy delantero centro y siempre quiero marcar goles, pero, por desgracia, mi comienzo aquí no ha sido el mejor posible».

Aun así, Marcos Leonardo no está demasiado preocupado por su sequía goleadora. «Creo que, con trabajo duro, las cosas mejorarán y volveré a marcar goles», aseguró el delantero. «Tengo 23 años y ya he marcado más de cien goles en mi carrera, así que no es que de repente se me haya olvidado cómo marcar».

El delantero confía plenamente en que acabará encontrando su sitio en el Ajax. «Estoy seguro de que el tiempo hará su trabajo y de que acabaré soltándome y marcando muchos goles para el Ajax», subrayó. Mientras tanto, su competidor Tolu, que sí marcó tras entrar como suplente contra el Atalanta, pisa cada vez más fuerte.

Marcos Leonardo solo tuvo palabras positivas para su competidor. «Tolu es un chico fantástico, alguien que aporta mucha energía positiva al grupo y que llega cada día al centro de entrenamiento alegre y motivado», contó. «Es lógico que los dos queramos jugar y marcar goles, pero es una competencia sana y, al final, eso solo hace mejor al Ajax».

Van Royen también preguntó a Marcos Leonardo por las informaciones según las cuales habría llegado al Ajax con sobrepeso. «Cuando llegué aquí, acababa de volver de unas vacaciones en Brasil y llevaba treinta días sin hacer absolutamente nada; había pasado tiempo con mi familia y disfrutado de las vacaciones», explicó el delantero.

«Por eso, al principio me costó un poco más adaptarme y volver a acostumbrarme a Europa, donde el fútbol es más rápido. Físicamente no estaba en mi mejor momento, pero creo que cada vez estoy más cerca de mi mejor forma física y espero poder ayudar pronto al equipo con muchos goles y asistencias».