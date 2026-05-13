El delantero, con 19 goles y 4 asistencias, puede dejar el Ajax

Julian Rijkhoff podría dejar el Ajax tras su cesión al Almere City, según informó este martes por la noche el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin.

El delantero de 21 años, nacido en Purmerend, tiene contrato con el Ajax hasta 2027, pero no cumplirá su sueño de triunfar en el Johan Cruijff ArenA.

Marcó 19 goles y dio 4 asistencias en 42 partidos oficiales con el Almere, pero, según Boualin, «Jordi Cruyff y el resto de responsables no creen que encaje en los planes de futuro».

Hace dos años el Ajax pagó al menos 1,4 millones de euros para recomprarlo al Borussia Dortmund.

Boualin añade: «Probablemente se vaya gratis, pese a que su contrato vence en 2027».

Según Transfermarkt, su valor es de 750 000 euros y, según Boualin, ya hay clubes neerlandeses y extranjeros preguntando.

Hasta ahora solo ha disputado once partidos con el primer equipo y no ha marcado.