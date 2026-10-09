Tras el final del parón internacional, el Paris Saint-Germain anunció este viernes la concesión de unos días de descanso a Ousmane Dembélé y Nuno Mendes.

El diario Mundo Deportivo señaló que Dembélé y Mendes se perderán mañana sábado el partido de la Ligue 1 que el conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, disputará ante el Le Mans en el estadio Parque de los Príncipes.

El PSG afirmó en un comunicado, a través de su cuenta en la red social X: «En coordinación con el entrenador Enrique y la dirección deportiva, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes disfrutan de un periodo de descanso. Cada uno retomará los entrenamientos el sábado 10 de octubre y el domingo 11 de octubre, respectivamente».

La fatiga física se acumuló tanto en Dembélé como en Nuno Mendes, considerados elementos fundamentales en el once del técnico Luis Enrique, durante el parón internacional.

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El delantero francés disputó dos partidos completos de los 4 encuentros de la selección francesa, y también participó en los otros dos durante un total de 82 minutos.

Por su parte, el lateral portugués disputó 3 partidos completos con la selección de su país bajo la dirección de Jorge Jesús, mientras que fue sustituido en el otro encuentro en el minuto 78.

La decisión de dar descanso a Dembélé representa la segunda vez que el jugador francés recibe un periodo de descanso durante la presente temporada, después de haber disfrutado de uno a finales de agosto, cuando Luis Enrique y los miembros de su cuerpo técnico consideraron que lo necesitaba, tras una temporada anterior agotadora que cerró con la participación en la Copa del Mundo con la selección francesa.