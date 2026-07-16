El debut de Robert Lewandowski en la Major League Soccer se ha aplazado. Según «The New York Times», el partido entre el Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps se pospuso por la contaminación provocada por los incendios forestales en Canadá. Ahora está programado para el 6 de octubre.

Canadá sufre más de 800 incendios y su efecto llega a Estados Unidos, especialmente a Chicago, situada a cuatro horas de la frontera.

El humo ha llevado la calidad del aire a niveles «muy insalubres o peligrosos», por lo que la ciudad ha cerrado parques y piscinas.

El Chicago Park District canceló todas las actividades al aire libre, incluido el encuentro en el Soldier Field.

Un golpe duro para Lewandowski, de 37 años, que iba a ser titular a las 02:30 (hora de los Países Bajos).

El encuentro habría sido especial: Lewandowski iba a reencontrarse con Thomas Müller, su excompañero en el Bayern.

Ambos mantienen una excelente relación, pero deberán esperar casi tres meses para reencontrarse sobre el césped.

Además, el encuentro habría reunido a la familia Berhalter: el padre, Gregg, dirige al Chicago, y el hijo, Sebastián —participante en el Mundial—, milita en los Whitecaps.