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El Crystal Palace domina al Shakhtar y se clasifica para la final de la Conference League

Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk
Crystal Palace
Shakhtar Donetsk
Conference League

El Crystal Palace se clasificó el jueves para la final de la Conference League tras vencer 2-1 al Shakhtar Donetsk en Selhurst Park (global 4-2). En la final, el 27 de mayo en Leipzig, enfrentará al Rayo Vallecano.

El Palace pareció empezar soñando: un pase en profundidad de Chris Richards lo remató de cabeza Jean-Philippe Mateta para dejar solo a Yeremy Pino, quien marcó, pero estaba ligeramente en fuera de juego.

A mitad de la primera parte, el club de la Premier League acabó marcando. Adam Wharton disparó con fuerza y Dmytro Riznyk despejó; el rebote llegó a Daniel Muñoz, cuyo centro fue desviado por Pedro Henrique: 1-0.

Pese a la desventaja global, el Shakhtar no se rindió y, tras una asistencia de Henrique, Eguinaldo controló y marcó por la escuadra: 1-1.

El Palace no se amedrentó y siguió generando peligro. Mateta remató de chilena al poste tras un centro desde la derecha.

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En la segunda parte, un centro de Tyrick Mitchell desde la izquierda fue desviado por Ismaïla Sarr, cuyo remate, tras tocar el poste, sentenció el 2-1.

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