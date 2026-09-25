La campaña de Kylian Mbappé para ganar el Balón de Oro parece haber abierto un nuevo frente dentro del Real Madrid, después de que la intensa actividad mediática de la estrella francesa haya provocado malestar en los pasillos del club, en medio de informaciones que hablan de una clara reticencia hacia la forma en que el jugador gestiona su campaña personal para conquistar el galardón.

Según el sitio francés Foot Mercato, Mbappé detuvo temporalmente su gira mediática, después de haber concedido en los últimos días una amplia serie de entrevistas con medios franceses e internacionales, en el marco de su intento por reforzar sus opciones en la carrera por el Balón de Oro de 2026. Se espera que vuelva a hablar tras el partido de Francia ante Turquía.

El capitán de la selección francesa se ha convertido durante los últimos días en uno de los nombres con mayor presencia en los medios de comunicación mundiales, tras aparecer en varias plataformas y medios, entre ellos L'Équipe, AS, Radio Francia Internacional y CNN.

Mbappé, pese a la ausencia de grandes títulos con el Real Madrid, continúa defendiendo sus opciones de conquistar el Balón de Oro, apoyándose en sus destacadas cifras goleadoras y en ser uno de los principales artilleros de la Liga española, la Liga de Campeones de Europa y el Mundial.

Por otro lado, sus detractores consideran que el jugador no fue lo suficientemente decisivo en algunos grandes encuentros, mientras que exestrellas como Thierry Henry y Roberto Carlos lo ven como un firme candidato al premio.









El Real Madrid guarda silencio

En un momento en que clubes como el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain han anunciado su apoyo a sus candidatos, el Real Madrid no ha declarado hasta ahora una postura clara sobre las opciones de Mbappé de ganar el galardón.

El club había boicoteado la gala del Balón de Oro desde 2024, tras la derrota de Vinícius Júnior frente a Rodri, antes de que aparecieran recientemente algunos indicios sobre la posibilidad de que el Real Madrid regrese a la gala, después de que el club publicara mensajes e imágenes de apoyo a sus jugadores candidatos en las distintas categorías.

Sin embargo, el diario catalán Sport señaló que la directiva del Real Madrid no parece estar del todo convencida de las opciones de Mbappé, aclarando que el club estudió durante un breve periodo la idea de viajar a Londres, antes de descartarla.









Malestar por la forma de actuar de Mbappé

Lo más llamativo es que el informe habló de un estado de descontento dentro del Real Madrid por la forma en que Mbappé gestiona su campaña por el Balón de Oro, descrita en los pasillos del club como exagerada.

Sport citó a una fuente del interior del Real Madrid que afirmó: «Está suplicando para conseguir votos para el premio del Balón de Oro». Este relato queda atribuido específicamente al diario Sport, ante la ausencia de un comentario oficial del Real Madrid o de Mbappé al respecto.

Así, parece que Mbappé afronta la carrera por el Balón de Oro en más de un frente: mientras trata de reforzar sus cifras y su presencia mediática, se encuentra frente a críticas sobre el estilo de su campaña, en un momento en que su club prefiere el silencio y no implicarse públicamente en la contienda.