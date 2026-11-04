El Comité de Árbitros español reconoce un grave error a favor del Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros de España reconoció la invalidez del penalti señalado a favor de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, durante el enfrentamiento ante el Racing de Santander, que midió a ambos equipos en la undécima jornada de LaLiga.

Señaló el diario español "As" que el Comité Técnico de Árbitros admitió, este miércoles, que se produjo un grave error arbitral en el partido que terminó con la victoria del Real Madrid por tres goles a cero, tras confirmar que el contacto entre Mbappé y el defensa Mateo Prati no merecía la señalización de un penalti.

El árbitro había señalado un penalti a favor del Real Madrid tras la caída de Mbappé dentro del área, después de que el delantero francés intentara superar a Prati, quien colocó su brazo por delante de él mientras arrancaba con el balón.

Comité de Árbitros: no hay relación entre el contacto y la caída

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El Comité Técnico de Árbitros aclaró, durante el programa "Tiempo de Revisión", que Prati colocó su brazo por delante de Mbappé sin ejercer ninguna fuerza sobre él, al considerar que la jugada no contiene nada que justifique la señalización de un penalti.

El Comité afirmó en su análisis de la acción: "Mbappé controla el balón dentro del área e intenta arrancar con velocidad, y Prati coloca su brazo por delante del delantero sin ejercer ninguna fuerza sobre él".

Y añadió: "Ausencia clara de la relación causal entre el contacto y la caída, no hay penalti. Error claro y grave del árbitro, y el VAR debería haber intervenido".

La decisión había provocado un gran enfado en el seno del Racing de Santander, cuyos jugadores protestaron por la señalización del penalti durante el partido, antes de que la valoración del Comité Técnico de Árbitros viniera a confirmar la invalidez de la decisión.