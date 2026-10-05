El comienzo desde casa: Mbappé envía la primera señal a Mourinho

Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, comenzó los entrenamientos en su casa, pues tras su llegada a Madrid este lunes, es decir, aproximadamente una hora después de que el equipo reanudara sus entrenamientos bajo la dirección del técnico José Mourinho.

El delantero francés completó una sesión de entrenamiento individual por la tarde en la ciudad del Real Madrid, su primera sesión de entrenamiento sobre el césped del estadio de Valdebebas desde el parón internacional, según informó el diario "Marca".

Mbappé realizó la sesión de entrenamiento en solitario, entrenando dentro del gimnasio y sobre el terreno de juego, con balón y sin él, lo que demuestra una buena respuesta de su rodilla a los entrenamientos.

El delantero del Madrid continúa su proceso de recuperación con el objetivo de participar en el partido del próximo sábado contra el Villarreal, dentro de la octava jornada de la Liga española, en el estadio Santiago Bernabéu.

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Mbappé llega a esta etapa tras una ausencia de diez días en España, ya que se lesionó la rodilla izquierda el 25 de septiembre, durante el primer partido de Francia en el parón internacional, y tras someterse a un examen médico en Valdebebas el 26 de septiembre, se le permitió completar su periodo de recuperación lejos del campo de entrenamiento, con la aprobación del club y del propio Mourinho.

La lesión generó inquietud en el club blanco, al tratarse de la misma rodilla que le causó numerosos problemas la temporada pasada, y en aquel momento su tratamiento no estuvo exento de polémica, ya que el delantero buscó una segunda opinión médica fuera de España y pasó aquellos días lejos de Valdebebas, un viaje que, pese a contar con la aprobación del Real Madrid, suscitó cierta preocupación en torno a él.







