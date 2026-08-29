Rodri impuso su influencia rápidamente en el Barcelona, después de disputar sus primeros minutos con la camiseta del equipo durante el partido ante el Athletic de Bilbao, pese a no haber completado una pretemporada suficiente, comenzando a cambiar la forma del centro del campo y a otorgar al equipo un mayor control.

Según el diario español "Sport", Rodri se subió a un tren que circula a máxima velocidad, ya que apenas había pasado una semana desde su presentación como jugador del Barcelona, antes de registrar su primera aparición con el equipo el jueves, a pesar de haber realizado una pretemporada muy limitada.

La aparición de Rodri contó con la habitual expectación reservada a las grandes estrellas, ya que el estadio estalló con su entrada en el minuto 62, antes de inaugurar su participación a su manera, cuando su primer toque fue un potente salto en el centro del campo para cortar un balón aéreo.

Aquel fue un comienzo que confirmó la personalidad de un jugador dominante, al que Flick describió como un "líder por naturaleza", antes de convertirse rápidamente en el eje del equipo.

Los primeros minutos de Rodri demostraron que posee la presencia de los grandes centrocampistas clásicos, pues el jugador se mostró con una envergadura y una presencia llamativas, y su presencia dentro del campo se reflejó rápidamente en sus compañeros, especialmente en los jugadores de la línea media.

Flick se apoyó en Rodri, Pedri, Fermín López y Olmo, de modo que el Barcelona pasó a jugar con un solo pivote tradicional en el centro del campo en lugar del habitual doble pivote.

Rodri asumió la función de único pivote, siendo el primer y único receptor necesario para superar las líneas del rival, con el Barcelona apoyándose en un 4-3-3 en la salida del balón desde atrás.

El movimiento más llamativo fue el adelantamiento automático de Pedri hacia una posición más alta en el campo, mientras que Fermín López y Olmo intercambiaban sus posiciones entre sí.

Adama y Lamine Yamal contribuyeron a lograr el equilibrio dentro del equipo al dar al Barcelona una mayor amplitud, y esta fórmula funcionó; de ahí llegó el segundo gol, tras una magnífica exhibición en la circulación del balón, que se aceleró aún más cuando el balón llegó a Adama.

Un centro de Adama acabó en los pies de Fermín López, que aprovechó un grave error de Laporte para marcar su tercer gol de esta temporada.

El Barcelona se conformó con marcar dos goles porque Unai Simón fue el mejor jugador del partido, pero demostró de nuevo que es un equipo arrollador en ataque.

Potencia ofensiva sin un delantero puro

El inicio de la presente temporada registró dos de los más de 5 partidos del Barcelona en cuanto a goles esperados generados por el equipo en LaLiga desde la llegada de Hansi Flick.

Esta cifra refleja las capacidades ofensivas del conjunto catalán, que disputó las primeras jornadas sin la presencia de un delantero puro titular y, aun así, firmó dos de sus partidos más productivos en cuanto a volumen y calidad de ocasiones desde que el técnico alemán asumió la dirección deportiva.

La presencia de Rodri refuerza la idea de un Barcelona colectivo, cuyos goles se espera que se repartan aún más entre sus jugadores, aunque Raphinha, que desempeña el papel de delantero puro, arrancó con fuerza y ya ha marcado 3 goles.

Se espera que la influencia de Rodri se manifieste en ambas áreas, y ya trasladó al Barcelona, durante el enfrentamiento ante el Athletic de Bilbao, la compenetración que le unía con Cubarsí en las filas de la selección española.

El Barcelona ha mantenido hasta ahora su portería a cero en las dos primeras jornadas, mientras Flick sigue insistiendo en la necesidad de que el equipo imponga un mayor control durante esta temporada.

Flick declaró tras la victoria: "Todos estamos contentos de que Rodri juegue con nosotros. Es el jugador ideal para nosotros y para nuestro estilo".

Con la llegada del exjugador del Manchester City, el Barcelona podrá mantener la posesión del balón durante más tiempo y no necesitará que Pedri esté de forma continua en la base de la construcción del juego.

Flick no ve ningún problema en la compatibilidad entre los jugadores, mientras que Rodri se siente muy ilusionado por lo que ha visto hasta ahora en el Barcelona.



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