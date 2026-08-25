El Celta de Vigo ficha oficialmente a un jugador marroquí

El Celta de Vigo anunció oficialmente este martes su quinto fichaje de la presente temporada.

El club español desveló, en un comunicado oficial, la contratación del marroquí Souhaib Driouech, quien firmó un contrato de cuatro años con la entidad hasta junio de 2030.

Según el diario "Marca", el Celta de Vigo pagará al PSV Eindhoven una cantidad cercana a los 7 millones de euros por el traspaso del extremo.

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Esta es la primera operación de gasto que realiza el Celta de Vigo este verano, ya que Alex Vidal y Javi Galán llegaron a coste cero, mientras que Fer y Bayindir se incorporaron en calidad de cedidos.

Driouech, de 24 años, nació en los Países Bajos y es de ascendencia marroquí.

Durante los dos últimos años con el Eindhoven, disputó 61 partidos oficiales, marcando 12 goles y repartiendo 10 asistencias.

Asimismo, participó durante ese periodo en la Liga de Campeones de Europa, donde disputó 12 partidos, marcando 4 goles y dando dos asistencias.

El Celta de Vigo dio la bienvenida al jugador, declarando: "Driouech es un extremo que juega principalmente en la banda izquierda, con la posibilidad de actuar también en la banda derecha. Destaca por su velocidad y habilidad en el regate, además de su capacidad para crear ocasiones ofensivas en el último tercio del campo, especialmente en los duelos individuales, cambiar el ritmo de juego y aprovechar los espacios a la espalda de la defensa".

Y continuó: "Sus características encajan a la perfección con el estilo de Claudio Giráldez, por lo que su incorporación aportará profundidad, variedad y nuevas opciones ofensivas al ataque del Celta".

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Y añadió: "Con la incorporación de Driouech, el Celta de Vigo suma a un jugador joven que cuenta con experiencia al más alto nivel y que posee un gran potencial de desarrollo en otra temporada que promete emociones".