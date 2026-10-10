El caos de Vinicius: una situación arbitral única en la historia de LaLiga

LaLiga española vivió un suceso extraño y sin precedentes, cuyo protagonista fue la estrella brasileña Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, tras ser expulsado durante el enfrentamiento ante el Villarreal este sábado por la noche, correspondiente a la octava jornada de la Liga.

El Real Madrid venció al Villarreal por un gol a cero que marcó el marfileño Yan Diomande en el minuto 62.









Luego, en el minuto 72, Vinicius fue expulsado después de que el árbitro anulara su gol, como consecuencia de su agresión sin balón a Nathan Saliba, jugador del Villarreal, en la jugada que condujo al gol, ya que lo agarró con fuerza del cabello, obligando al conjunto blanco a completar unos 20 minutos con diez jugadores.

La cuenta de estadísticas "Mister Chip" señaló que este caso es único en su tipo, al afirmar: "Por primera vez desde que se usa la tecnología del vídeo en la Liga, el autor de un gol es expulsado y se le anula el gol en la misma jugada".





Con esta victoria, el Real Madrid ascendió provisionalmente al tercer puesto de la clasificación de LaLiga española con 16 puntos, y disputará su próximo partido ante el Sevilla en la novena jornada de la competición.

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