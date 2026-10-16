El brillo de Endrick aumenta su sufrimiento: ¿dónde se ha esfumado Ibrahim Díaz en el Real Madrid?

El sufrimiento del marroquí Brahim Díaz en el Real Madrid va en aumento, después de que sus opciones de conseguir minutos de juego sean menores que nunca, especialmente tras el notable brillo del brasileño Endrick durante el partido contra la Roma, en el que el conjunto blanco remontó para lograr una emocionante victoria.

El encuentro, en el que el Real Madrid se vio por detrás con un 3-1 a más de media hora del final, vio cómo el entrenador José Mourinho recurrió a todas sus opciones ofensivas disponibles en el banquillo, en un intento de salvar la situación, con la excepción de Brahim Díaz, que siguió la reacción de su equipo desde el banquillo sin recibir una oportunidad de participar.

Y con el bajón del rendimiento de la defensa de la Roma, Mourinho decidió dar entrada a Endrick por la banda derecha, la zona en la que Díaz está acostumbrado a jugar, para que el delantero brasileño ofreciera una actuación contundente durante media hora, con la que confirmó su ventaja en la carrera por conseguir minutos de juego.

Endrick dejó una presencia determinante gracias a su gol, a sus habilidades en el regate y a su capacidad para asociarse con sus compañeros y generar peligro, convirtiéndose así en competidor directo de Díaz, cuya presencia ha ido disminuyendo progresivamente con el paso de las semanas de la temporada, según un informe publicado por el diario español "Marca" este viernes.

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Solo 178 minutos para Brahim Díaz

El declive del papel de Díaz comenzó desde la pretemporada, pese a haber recibido espacio para participar en el nuevo proyecto de Mourinho, después de regresar pronto a los entrenamientos tras la eliminación de la selección de Marruecos en los cuartos de final del Mundial.

Pero con el arranque de los partidos oficiales, el jugador se encontró en el banquillo ante el Espanyol, y no participó ni un solo minuto, pese a que el equipo necesitaba entonces soluciones ofensivas para decidir el encuentro.

Tras disputar el Real Madrid 10 partidos esta temporada, la participación de Díaz no ha superado los 178 minutos repartidos en cuatro encuentros, convirtiéndose en uno de los jugadores con menos oportunidades de juego dentro del equipo.

En cambio, Carlos Espí ha participado durante 38 minutos en seis partidos y ha marcado tres goles, mientras que Endrick ha disputado 35 minutos en dos partidos y ha anotado un gol.

Pero la diferencia es que Espí y Endrick no han comenzado ningún partido como titulares, mientras que Díaz tuvo la oportunidad de aparecer en el once inicial en la tercera jornada de LaLiga, ante el Málaga en el estadio Santiago Bernabéu, y también en el estreno del camino en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán.

Durante el partido contra el Inter, Díaz jugó 79 minutos y ofreció una actuación destacada pese a sufrir evidentes dolores físicos en la pierna, en un encuentro que reflejó su compromiso y su deseo de ayudar al equipo, incluso cuando no está en su mejor momento.

Del total de minutos que ha disputado esta temporada, 143 llegaron en los dos partidos que comenzó como titular, mientras que no ha participado desde el pasado 15 de septiembre, cuando entró como suplente ante el Elche a 23 minutos del final.

Su otra última participación fue ante la Real Sociedad a finales de agosto, cuando jugó 12 minutos, mientras que Espí decidió los encuentros ante el Elche y el Espanyol con un gol en cada uno de ellos.

Endrick avanza y el futuro de Díaz es cada vez más incierto

Brahim Díaz no ha logrado hasta ahora recuperar el nivel que ofreció durante la temporada 2023-2024, cuando se convirtió en una de las soluciones importantes para el entrenador Carlo Ancelotti, aprovechando la ausencia de Jude Bellingham y de varios jugadores, antes de elegir representar a la selección marroquí en el periodo en el que vivía sus mejores niveles.

Y con el paso del tiempo, el jugador se encontró por detrás de varios nombres en los planes de Mourinho. Es natural que su papel haya disminuido con la presencia de Diomande, que llegó por 140 millones, al tiempo que la competencia con Bellingham por jugar por detrás de Kylian Mbappé parece difícil, en un momento en el que Arda Güler sigue ofreciendo niveles que hacen que su exclusión del once inicial sea objeto de debate.

Y ahora, el contundente regreso de Endrick ha venido a complicar aún más la situación del jugador marroquí, después de que el delantero brasileño mostrara su capacidad para aportar en la posición de extremo derecho, que representa una de las opciones disponibles para Díaz.

Mourinho había asegurado tras el partido contra la Roma que la salida de Endrick como cedido durante el mercado de invierno es algo imposible, en una declaración que puede reflejar la confianza del entrenador en seguir contando con el jugador.

Y con la cercanía del mercado de invierno, los planes dentro del Real Madrid podrían cambiar, después de que Endrick fuera el jugador cuyo futuro estaba rodeado de dudas, mientras que Brahim Díaz es ahora quien busca su sitio y su papel en el equipo, ante su ausencia de los partidos desde mediados de septiembre y la disminución de sus opciones de participar.