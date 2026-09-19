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Hussein Hamdy
Traducido por

El Bayern Múnich se burla de Yamal por el Balón de Oro

L. Yamal
H. Kane
Barcelona
Bayern Múnich
M. Olise
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¿Quién es el más merecedor del premio?

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, envió un mensaje indirecto a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, respecto a la carrera por el Balón de Oro, al asegurar que los mejores jugadores no necesitan campañas de promoción para ganar el premio, además de proponer a Michael Olise como candidato a él.

Según el diario español "As", esto ocurrió tras la victoria del Bayern Múnich sobre el Union Berlín por 7-0, el pasado viernes, cuando Eberl respondió en la zona mixta a las declaraciones de Lamine Yamal sobre los criterios que, desde el punto de vista de la estrella del Barcelona, deberían decidir la identidad del ganador del Balón de Oro, y que le favorecen a él.

El director deportivo del conjunto bávaro no dudó en dirigir un mensaje velado a Lamine, además de plantear el nombre de Michael Olise, que marcó un triplete en la portería del Union Berlín, como uno de los principales candidatos a ganar el premio.

Eberl dijo, en respuesta a la pregunta sobre las últimas declaraciones de la estrella del Barcelona: "Los mejores jugadores son aquellos que no necesitan una campaña de promoción".

El responsable bávaro aprovechó la ocasión para defender a una de las estrellas de su equipo, al afirmar: "Para mí, Michael Olise también es uno de los candidatos al Balón de Oro. Es uno de los mejores jugadores del mundo", tras la amplia victoria sobre el equipo perteneciente a la capital alemana.

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Lamine había explicado que el número de goles, según los argumentos en los que se basan los responsables del Bayern Múnich para respaldar a Harry Kane, no debería ser un factor decisivo a la hora de votar para elegir al ganador del Balón de Oro.

La estrella del Barcelona dijo, en declaraciones a la cadena "Movistar Plus": "Creo que el Balón de Oro debe ir al mejor jugador del mundo, nada más. Y no a un jugador que ha marcado 80 goles, porque si marcas 80 goles, recibes el premio al máximo goleador del año. Son dos cosas completamente distintas, y la gente no lo entiende".

Y añadió: "El mejor jugador del mundo es aquel al que sigues durante un partido siendo comentarista, y disfrutas viéndolo; lo ves y piensas: este es un jugador que claramente se diferencia de todos los demás".

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