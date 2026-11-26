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El Barcelona ha decidido no recurrir la sanción de dos partidos que el Comité de Competición impuso a su jugador Fermín López por su expulsión ante el Villarreal.

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La decisión llega pese a las declaraciones de Joan Laporta, presidente del Barça, quien aseguró que el club azulgrana se movería para defender los intereses de Fermín López e intentar conseguir la menor sanción posible.

Según el diario Sport, los servicios jurídicos del Barça podían haber elevado el caso al Comité de Apelación, pero no darán ese paso.

De este modo, el club catalán acepta la decisión y Fermín López no podrá jugar ni ante el Deportivo de La Coruña ni ante el Atlético de Madrid.

El Barcelona había presentado un escrito de alegaciones en el que pedía anular la tarjeta roja o, como mucho, rebajar la sanción a un partido de suspensión.

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Sin embargo, el comité de la Federación Española encargado de las sanciones rechazó estas peticiones.

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La ausencia del jugador supone un golpe muy duro para el entrenador Hansi Flick antes de dos encuentros en los que el Barcelona intentará mantener el liderato de LaLiga.

Fermín López se ha consolidado esta temporada como el tercer jugador más peligroso del Barcelona en ataque, con 9 goles y 7 asistencias en 17 partidos.

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En ese apartado solo le superan Raphinha, que suma 19 goles y 3 asistencias, y Lamine Yamal, que acumula 13 goles y 13 asistencias.

Sin Fermín López, el conjunto catalán perderá una pieza clave en la presión alta en la que se basa el estilo de Flick.