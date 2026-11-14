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El FC Barcelona quiere blindar el contrato de la más reciente de las jóvenes promesas surgidas de la academia de La Masia, tras afianzarse dentro del esquema del primer equipo.

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El diario Sport, citando a Radio Marca, informó de que Brian Fariñas renovará su contrato con el conjunto catalán, tras los contactos que el director deportivo, Deco, ha mantenido con los representantes del jugador durante las últimas semanas.

Ambas partes han alcanzado un acuerdo inicial para ampliar el contrato, que actualmente finaliza en 2028, y se espera, salvo que haya un cambio de última hora, que se prolongue hasta 2031.

El deseo del club catalán de mejorar las condiciones del jugador se remonta a finales del pasado mes de agosto, cuando la dirección deportiva decidió incorporar a Fariñas al sistema del primer equipo y asignarle un dorsal dentro de la plantilla del primer equipo.

Desde entonces comenzaron las negociaciones, pero se intensificaron de forma especial a finales del pasado mes de octubre, coincidiendo con su primera aparición oficial bajo las órdenes del técnico Hansi Flick.

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La dirección deportiva se movió con rapidez para modificar el contrato del jugador de acuerdo con su nueva realidad deportiva. Su irrupción fue una de las noticias positivas de las últimas semanas, y sus primeras participaciones convencieron al cuerpo técnico.

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Por este motivo, el Barcelona considera necesario mejorar las condiciones económicas del jugador, además de reforzar su protección contractual. Hasta ahora, Fariñas contaba con una cláusula de rescisión de solo 15 millones de euros, una cantidad demasiado baja para un jugador que ha empezado a ganar un papel destacado en el primer equipo.

El entendimiento entre ambas partes ha llegado a una fase muy avanzada, y solo quedan por resolver algunos detalles menores.

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La oferta incluye la ampliación del contrato hasta 2031 y, aunque la posibilidad de firmar por una temporada menos estuvo sobre la mesa, esta última opción ha quedado prácticamente descartada de forma definitiva.

Se espera que los contactos se intensifiquen de nuevo en cuanto finalice el parón internacional, con el fin de cerrar el acuerdo de manera definitiva.

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El objetivo es resolver los últimos detalles y anunciar la renovación del contrato, lo que permitiría al Barcelona asegurar la continuidad de uno de los talentos jóvenes más prometedores de su plantilla.

El ascenso de Fariñas ha sido llamativamente rápido, a pesar del difícil inicio de temporada. El jugador, procedente de la ciudad de Benicarló, no había disputado ni un solo minuto en un partido oficial con el primer equipo esta temporada, hasta su debut ante el Alavés el pasado 31 de octubre.

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Desde entonces, Flick le ha dado la oportunidad de seguir, hasta el punto de contar con él como titular en los tres últimos partidos del Barcelona, ante el Deportivo Alavés, después el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano y, por último, el Aston Villa en la Liga de Campeones de Europa.

Su primera titularidad ante el Alavés en el estadio Spotify Camp Nou fue el primer gran paso de su carrera, que el club quiere ahora consolidar mediante la renovación de su contrato.

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Fariñas se había incorporado a la academia del Barcelona procedente del Villarreal y logró ganarse la confianza de Flick, convirtiéndose en el decimocuarto jugador formado en la academia del club al que el técnico alemán da la oportunidad de aparecer con el primer equipo.