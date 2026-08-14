El Barcelona responde: ¿será Luis Suárez la alternativa al fichaje de Álvarez?

El club Barcelona se pronunció sobre las informaciones que lo vinculaban con la incorporación de Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, como opción alternativa en caso de que no prosperen sus intentos por fichar al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Cabe recordar que el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano aseguró que Luis Suárez, de 28 años, está sobre la mesa del Barcelona como una de las alternativas planteadas, en caso de que el intento de contratar a Álvarez no evolucione de forma positiva.

Sin embargo, fuentes del club catalán desmintieron al diario español "Mundo Deportivo" estas informaciones de forma categórica poco tiempo después, asegurando que la apuesta del Barça se centra en el delantero argentino del Atlético de Madrid, algo que es ampliamente conocido.

El delantero argentino continúa con sus intentos por presionar para completar su traspaso al Barcelona, mientras que el club catalán mantiene su interés en ficharlo, al considerarlo el plan A evidente para Hansi Flick y Deco.

El Barcelona, en caso de que su intento por contratar al delantero argentino se complique, deberá activar las alternativas, ya que el club no podrá esperar indefinidamente, pero el Barça asegura que Luis Suárez no es una de esas opciones.