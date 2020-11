El Barcelona no cambiará los planes de mercado tras la lesión de Ansu Fati

El cuadro azulgrana irá a por el holandés en enero según lo previsto pero sólo podrá ficharle si antes vende.

El no se moverá ni un centímetro de su hoja de ruta en materia de fichajes tras la lesión de Ansu Fati. Es decir, según ha podido saber Goal el cuadro azulgrana mantiene la intención de incorporar tanto a Eric Garcia como a Memphis Depay en el mercado de invierno y, de no lograrlo, concretaría sus incorporaciones para el siguiente verano. El principal escollo del cuadro azulgrana sigue siendo la necesidad de vender porque si no hace caja no podrá afrontar ninguna de las dos operaciones a pesar de que se trata de dos jugadores que quedarán libres el próximo 30 de junio.

El club azulgrana ya intentó incorporarles a ambos hasta el último día del mercado de verano pero no fue capaz de colmar los veinte millones de euros que pedía el por el central ni de compensar a un Olympique de que llegó a dar por perdido al delantero. Sin embargo, el Barcelona no logró traspasar a ni a Ousmane Dembélé ni a Martin Braithwaite y finalmente no pudo pujar por el holandés, quien en todo caso acaba de reconocer que "no puedo prometer que estaré hasta final de temporada". En otras palabras, el Barcelona volverá a la carga por él en enero pero se trata de una operación aislada de la lesión de Ansu.

Ansu, el último experimento de Koeman en el nueve

Es bien sabido que el Barcelona tiene un problema en la posición de delantero centro y si algo ha dejado claro el tramo inicial de la temporada es que no hay nadie capaz de asumir este rol con garantías. Ansu, de hecho, había sido el último experimento de Koeman para dotar de referencia ofensiva al equipo después de alternar con Antoine Griezmann y Leo Messi en esta posición pero cayó lesionado de gravedad en su primer partido como delantero centro, ante el , por lo que Koeman deberá regresar al plan original de intercambiar al francés y al rosarino mientras descuenta los días que faltan para el mercado de invierno.

Será entonces cuando el Barcelona tratará de incorporar a Depay para que se convierta en el nueve azulgrana y, de paso, apuntalar el eje de la zaga con Eric. El club tiene claro que no fichará por fichar porque no quiere repetir un error como fue la incorporación de Kevin-Prince Boateng de forma que sólo irá al mercado si está en condiciones de hacerlo vendiendo jugadores y sólo para incorporar a jugadores contrastados, que en este caso tienen nombre y apellido propios. Depay y Eric siguen siendo los objetivos más allá de la lesión de Ansu pero no llegarán a menos que se produzcan nuevas ventas.