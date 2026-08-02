Reina la calma total en los pasillos del FC Barcelona en cuanto al futuro de su delantero español Ferran Torres, pese a las reiteradas informaciones sobre el interés del París Saint-Germain francés en ficharlo, mientras la dirección deportiva del club catalán confirma su firme intención de renovar el contrato del jugador, que entra en su último año, aplazando las negociaciones hasta el cierre del mercado de fichajes veraniego.

El diario catalán "Sport" aseguró que la postura del Barcelona no ha experimentado ningún cambio, ya que el club insiste en su intención de renovar el contrato del jugador, pero las negociaciones no arrancarán antes del próximo septiembre, tras el regreso del internacional español de sus vacaciones de verano y su incorporación a los entrenamientos del técnico alemán Hansi Flick.

Y a pesar del revuelo mediático que se ha generado durante las últimas semanas en torno a un supuesto acuerdo preliminar entre el París Saint-Germain y el jugador, fuentes del club catalán confirmaron que las oficinas del Camp Nou no han recibido ningún contacto oficial por parte del club parisino, y tampoco el delantero ni su agente han mostrado hasta el momento deseo alguno de abandonar el equipo.

El Barcelona sigue el mismo enfoque que adoptó anteriormente con otros jugadores que entraron en el último año de sus contratos, como el neerlandés Frenkie de Jong y el español Eric García, cuyos trámites de renovación no se aceleraron antes de firmar definitivamente en octubre y diciembre, respectivamente, lo que refleja el convencimiento de la dirección deportiva de que no hay necesidad de precipitarse en este tipo de asuntos.

El Barcelona cree que Ferran Torres representa un elemento clave en el proyecto deportivo del equipo, y tiene la intención de presentar una oferta de renovación acorde con la política salarial establecida en el club, y en línea con la valoración técnica del rendimiento del jugador, ya que la dirección considera que su salario actual se corresponde con su importancia para el equipo, y que cualquier posible aumento debe mantenerse dentro de las posibilidades económicas del club.

La decisión está ahora en manos del propio jugador, pues el Barcelona espera hablar directamente con él a su regreso de las vacaciones para conocer sus verdaderas intenciones, sobre todo porque toda la información que circula acerca del interés del París Saint-Germain procede únicamente de informaciones de prensa, sin ningún contacto oficial entre los dos clubes.

En caso de que el delantero manifieste su deseo de marcharse durante la conversación prevista, la situación cambiará radicalmente, y el Barcelona estudiaría entonces la posibilidad de negociar un traspaso que satisfaga a todas las partes; pero si eso no ocurre, el club catalán continuará planificando la nueva temporada con Ferran Torres en sus filas, y tratará de prolongar su contrato de acuerdo con su visión económica y técnica.