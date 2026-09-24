¿El Balón de Oro para Kane o Yamal?: Gordon responde

El inglés Anthony Gordon, jugador del Barcelona, entró en la polémica en torno al premio del Balón de Oro, cuya entrega está prevista para el próximo 26 de octubre por parte de la revista francesa "France Football".

Gordon juega junto a Harry Kane en la selección de Inglaterra y también se ha convertido en compañero del internacional español Lamine Yamal en las filas del Barcelona, tras su llegada procedente del Newcastle durante el pasado mercado de fichajes estival.

Lee también

Vinícius es brasileño, ¿lo es Raphinha también?

Por una diferencia aplastante: la afición del Real Madrid pide la expulsión de Vinícius en favor de Diomande

Antes del enfrentamiento de Inglaterra ante su invitada España, previsto para el próximo sábado en el histórico estadio de Wembley, dentro de la jornada inaugural de la Liga de las Naciones de la UEFA, Gordon dijo, en respuesta a una pregunta sobre a quién elegiría entre Kane y Yamal para ganar el Balón de Oro: "Para mí, el premio debe ser para uno de los dos, teniendo en cuenta lo que han conseguido".

Y continuó, en declaraciones recogidas por la cadena "talksport": "Lo que ha logrado Lamine a esta corta edad, y el tipo de jugador en el que se ha convertido, es asombroso. Está en otro nivel completamente distinto en este momento".

Y añadió Gordon: "Que un jugador de 19 años haga lo que hace Lamine es una locura. Pero si hablamos de la temporada pasada, H (Kane) tiene un argumento tan sólido como cualquier otro, porque su temporada fue histórica. La cantidad de goles que marcó y las cosas que nos aportó durante el Mundial. Cada uno de ellos tiene razones muy sólidas. Por eso les deseo mucha suerte a ambos".

Yamal había insinuado que merecía el prestigioso premio, mientras que Kane rehusó situarse por encima del resto de los candidatos, dejando el asunto en manos de los votantes.











