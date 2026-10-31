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Peer KoopmeinersImago
Jonathan van Haaster
Traducido por

El AZ, frustrado tras caer ante el Ajax: «Merecíamos ganar»

Ajax vs AZ Alkmaar
Ajax
AZ Alkmaar
Eredivisie

Peer Koopmeiners está muy contrariado por la derrota del AZ ante el Ajax (1-0). El capitán del equipo de Alkmaar asegura tras el partido en ESPN que su equipo mereció ganar en el Johan Cruyff Arena.

«Creo que merecíamos más», comienza Koopmeiners. «Es una lástima encajar el 1-0 tan pronto. Vinimos aquí con mucha confianza, de verdad que la teníamos».

El Ajax se adelantó con un remate de cabeza de Tolu Arokodare. Después, ambos equipos generaron ocasiones, pero no hubo más goles. «Salvo en el tramo inicial, también lo demostramos. Merecimos ganar».

«También sabes que aquí tienes que ir entrando en el partido, por supuesto. Es una lástima, porque nos lleva pasando varias semanas seguidas y no hay ninguna necesidad de que sea así. Después del 1-0 se ve enseguida con qué facilidad jugamos y lo dominantes que somos también aquí».

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El AZ no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos de la Eredivisie. Antes de caer ante el Ajax, perdió contra el FC Twente (0-2), empató con fortuna a domicilio ante el SC Cambuur (2-2) y cayó frente al Feyenoord (2-0). Por ello, el AZ ha bajado a la quinta posición.

Koopmeiners sabe dónde está el problema. «Llegar de verdad a la portería y marcar esos goles nos está costando ahora mismo. Para marcar tienes que meter gente en el área, así de sencillo. No tenemos suficiente hambre para hacerlo».

«Llegamos bastante bien por las bandas, pero entonces no tenemos suficientes jugadores en el área. Al final sí los había, y ahí hay que marcar. Creo que tuvimos las ocasiones. Como digo: al final mereces ganar».

Koopmeiners no está demasiado preocupado. «Intento llevar el balón arriba y entonces ellos tienen que meterlo. Son perfectamente capaces de hacerlo, lo demostramos claramente al principio de la temporada».

«Eso también tiene que ver con la confianza, que debe volver a crecer. Pero, al final, un partido así tienes que sentenciarlo», concluye Koopmeiners, que ahora se prepara para un partido especial. El jueves, la Juventus de su hermano Teun visitará Alkmaar para disputar un partido de la Europa League.

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