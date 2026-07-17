Miguel Ángel Gil Marín, presidente del Atlético de Madrid, ha sido contundente al cerrar la polémica sobre el futuro de Julián Álvarez y enviar un mensaje claro a Juan Laporta y a la directiva del Barcelona.

El diario «Marca» recogió sus palabras: «No queremos vender a Julián Álvarez».

Y añadió: «No aceptaremos una oferta de 100 millones de euros, ni de 150 millones, ni siquiera de 200 millones».

Así confirmó la postura firme del club desde que el delantero argentino manifestara su deseo de fichar por el Barcelona.

Los rojiblancos se mantienen firmes en su decisión de retener al jugador y no negociar su venta, sea cual sea la oferta.

Así, el Atlético cierra la puerta a cualquier intento de fichaje este mercado y reafirma que el jugador es clave en el proyecto de Diego Simeone.