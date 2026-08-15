El Atlético de Madrid vive un estado de perplejidad tras los informes que aparecieron en medios argentinos, encabezados por la cadena "ESPN", que afirmaron que el propio club empujó a su delantero argentino Julián Álvarez a anunciar su deseo de abandonar el equipo y buscar cumplir el sueño de fichar por el Barcelona.

Álvarez había declarado con anterioridad: "Lo mejor para todos es que se complete una operación de traspaso, quiero cumplir mi sueño", en clara referencia a su deseo de cambiar de destino durante el actual periodo de fichajes.

Sin embargo, fuentes internas del Atlético de Madrid aseguraron al diario "Mundo Deportivo" que el club no estuvo detrás de estas declaraciones, y que lo ocurrido no encaja con el estilo que sigue la directiva a la hora de gestionar las crisis de los jugadores.

Atlético: no contactamos con Álvarez tras el final de la temporada

Según lo transmitido por el club, Álvarez abandonó las filas del equipo tras el final de la temporada para incorporarse a la selección de Argentina y disputar la Copa del Mundo, y desde entonces no se produjo ningún contacto directo con él por parte de la directiva del Atlético.

Las fuentes aclararon que el único contacto entre ambas partes se dio en el marco habitual, a través del preparador físico que hace seguimiento del estado de los jugadores durante su estancia con las selecciones de sus países, algo que es normal y no tiene relación con el futuro del jugador ni con su deseo de marcharse.

La directiva del club subrayó que no abrió ninguna conversación con Álvarez tras el final de la temporada, lo que hace que la versión sobre la instigación del club al jugador para que anunciara su postura sea motivo de perplejidad en los pasillos del Atlético.

Lee también:

El Atlético de Madrid aparta a Álvarez, ¿un paso hacia el Barcelona?

El club esperaba un movimiento del jugador

Y a pesar de la ausencia de contacto directo con el jugador, el Atlético de Madrid era consciente de la posibilidad de que Álvarez adoptara una postura, después de que los responsables del club conocieran un informe publicado por el diario "Mundo Deportivo" con anterioridad.

El informe había apuntado a la posibilidad de que el delantero argentino diera un paso o emitiera una postura pública sobre su futuro el 23 de junio, información que se difundió posteriormente y fue confirmada por otros medios de comunicación.

Por tanto, el club no se sorprendió del todo por el movimiento de Álvarez, pero sí se sorprendió por los informes que aparecieron después y que vincularon la postura del jugador con la propia directiva del Atlético.

La oferta del Barcelona no fue aceptada

El origen de la crisis se remonta a semanas atrás, cuando el Barcelona presentó una oferta oficial para hacerse con los servicios de Álvarez, pero el Atlético de Madrid la rechazó de inmediato.

Según el informe, la oferta ascendía a 100 millones de euros, a pagar en 6 plazos, una propuesta que no despertó el interés de la directiva del club madrileño, que no la estudió de manera seria.

El Atlético se aferra a la privacidad

Según "Mundo Deportivo", la directiva del Atlético de Madrid asegura que lleva tiempo intentando alejarse de la filtración de este tipo de asuntos a los medios de comunicación, especialmente cuando se trata del futuro de los jugadores y de las discrepancias internas.

El club considera que la mejor manera de resolver las crisis con sus jugadores consiste en mantener un alto grado de privacidad, lejos de las declaraciones y las filtraciones cruzadas.