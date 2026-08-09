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El Aston Villa lanza un salvavidas a la estrella del Real Madrid

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¿Se cerrará el fichaje?

El joven delantero brasileño Endrick, de 20 años, afronta un futuro incierto en el Real Madrid a menos de dos semanas del inicio oficial de la nueva temporada, ante la acumulación de estrellas en el ataque merengue, lo que abre la puerta a una posible salida en calidad de cedido en busca de una oportunidad de titularidad que le garantice continuidad y desarrollo.

Según el diario español As, el Aston Villa inglés, dirigido por el técnico Unai Emery, apunta con fuerza a incorporar al delantero brasileño en calidad de cedido, ya que los Villanos continúan su intensa búsqueda en el mercado de fichajes de un delantero que refuerce las filas del equipo, y la estrella del Real Madrid se considera una opción ideal que satisface las aspiraciones del club inglés.

El destino del Aston Villa, actual campeón de la Europa League, representa una opción atractiva tanto para el Real Madrid como para el jugador, ya que le permitirá disputar la Liga de Campeones la próxima temporada tras finalizar el equipo la campaña pasada en el cuarto puesto de la Premier League, además de la oportunidad de destacar su talento en una de las ligas más fuertes y competitivas del mundo.

Este interés inglés llega en un momento en el que se intensifica la feroz competencia por los puestos de ataque en el Real Madrid, especialmente tras la incorporación de la estrella francesa Yan Diomandé y del español Carlos Espí, lo que afecta directamente al papel de Endrick en la alineación del técnico José Mourinho y reduce sus posibilidades de disponer de suficiente tiempo de juego.

La salida del delantero Gonzalo al Fulham parecía haber allanado el camino para que Endrick se convirtiera en el sustituto ideal de la estrella francesa Kylian Mbappé, pero la directiva del club merengue se apresuró a cubrir el vacío con el fichaje de Carlos Espí, lo que devolvió al jugador brasileño al terreno de la incertidumbre sobre su futuro.

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La lista actual de delanteros del Madrid se completa con nombres destacados que incluyen a Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Yan Diomandé e Ibrahim Díaz, además de Rodrygo, que sufre una lesión de larga duración, lo que hace que la competencia por los puestos ofensivos esté en su punto más álgido.

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