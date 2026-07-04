El amistoso Ajax-Panathinaikos se suspendió a los dos minutos

El amistoso entre el Ajax y el Panathinaikos se suspendió el sábado a los dos minutos por fuegos artificiales y antorchas lanzadas desde la grada del Ajax.

Una densa nube de humo cubrió el campo de Ermelo y, al reducirse la visibilidad, Bos detuvo el encuentro.

Ambos equipos esperaron en el campo hasta que el humo se disipó y el partido se reanudó tras unos minutos.

El Ajax inició el amistoso con Maarten Paes en la portería, una defensa con Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas y Owen Wijndal, y un centro del campo formado por Youri Regeer, Oscar Gloukh y Sean Steur.

En ataque salieron Steven Berghuis, Don-Angelo Konadu y Pharell Nash, quien reemplazó a Mika Godts por motivos personales.

Caio Henrique, Kasper Dolberg y Oliver Edvardsen se quedaron fuera por falta de ritmo tras una semana de entrenamientos limitados.

El amistoso ante Panathinaikos abre la pretemporada del Ajax y se juega en el campo del EFC '58 de Ermelo, con transmisión en los canales oficiales del club.