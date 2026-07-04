El Al-Hilal compite con el Milan por fichar a una estrella del Barcelona

Al-Hilal negocia intensamente para fichar al centrocampista del Barcelona, Marc Casado, incluido en la lista de transferibles.

Según el diario español «Marca», la directiva del Barcelona planea venderlo tras el notable descenso de su protagonismo y de sus minutos de juego durante la pasada temporada en comparación con su primera temporada, Los indicios apuntan a que su situación no mejorará, pues el técnico Hans Flick confía en la pareja Gavi-Bernal, lo que reducirá aún más sus oportunidades de juego.

Hace semanas, club y jugador acordaron que la salida es lo mejor para ambos, y su agente, Jorge Mendes, trabaja en ello. Hay varias ofertas, pero Al-Hilal presiona más y ofrece más.

El jugador aún no toma una decisión final, pues valora la oferta económica pero duda sobre su impacto deportivo; sin embargo, en los últimos días ha mostrado mayor apertura a la opción saudí.

No obstante, cuenta con otras opciones: varios clubes europeos, como el Milan, lo siguen, aunque el Atlético de Madrid, tras mostrar interés inicial, retiró su oferta.

El Barcelona aguarda ofertas superiores. La directiva quería venderlo antes del 30 de junio para incluir los beneficios en el balance de la temporada pasada, Sin embargo, prefiere esperar para recibir ofertas mejores, pues la dirección deportiva valora al jugador en unos 30 millones de euros, entre fijo y variables, sobre todo si el traspaso es al club saudí.

La directiva quiere cerrar la operación esta semana, antes de que el equipo regrese a los entrenamientos el 13 de julio, para evitar que el jugador se integre a la pretemporada.