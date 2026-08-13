Ajax ha mantenido conversaciones con Lutsharel Geertruida, según informa Voetbal International este jueves por la tarde. El club de Ámsterdam quiere reforzarse con el exjugador del Feyenoord.

La mañana de este jueves, Sky Sports dio la primicia de que Ajax había preguntado al RB Leipzig por el defensa de la selección neerlandesa.

El medio aseguró que Ajax quiere conseguir su cesión desde el club alemán. Eso fue desmentido de inmediato por Mike Verweij, de De Telegraaf. Sostuvo que Ajax podría poner sobre la mesa los dieciocho millones exigidos en caso de una venta de Mika Godts.

Ahora, VI escribe que incluso ya se han mantenido conversaciones con el propio jugador. Aunque eso todavía no quiere decir que vaya a mudarse realmente a Ámsterdam.

Jordi Cruijff ve en Geertruida el refuerzo ideal, porque puede desempeñarse tanto en el centro de la defensa como de lateral derecho y como centrocampista defensivo.

Geertruida ya ha alcanzado un acuerdo personal con el PSV, pero el Feyenoord también está interesado en los servicios de su exjugador.