«El Ajax va con todo a por un defensa central de 15 millones de euros»

Ajax ha presentado una oferta por Enzo Boyomo, según informa Diario de Navarra. El club de Ámsterdam quiere hacerse con el central de 24 años de Osasuna, que según Transfermarkt tiene un valor de aproximadamente quince millones de euros, en calidad de cedido hasta final de temporada, además de pactar una opción de compra.

Según el periódico español, se trata de una operación de cesión en la que Ajax también abonaría una cantidad a Osasuna por el préstamo.

Boyomo ha sido internacional con Camerún en nueve ocasiones y tiene contrato con Osasuna hasta mediados de 2029. El futuro del defensa de 1,87 metros en el club de LaLiga es, según Diario de Navarra, incierto.

Un traspaso a Ámsterdam reuniría de nuevo a Boyomo con Míchel Sánchez, que conoce bien al defensa. El técnico español del Ajax busca claramente refuerzos para el centro de la defensa y, tras el duelo ante el Telstar, dejó claro que le gustaría incorporar a otro jugador para esa zona.

"Creo que todavía necesitamos un extremo, un central y posiblemente un centrocampista", explicó Míchel el domingo. Este verano, Ajax vio marcharse a Ko Itakura, Josip Sutalo y Ahmetcan Kaplan, mientras que por ahora solo el veterano Daley Blind ha llegado para reforzar la zaga.

Ajax busca sobre todo una opción más en el perfil derecho del eje de la zaga junto a Aaron Bouwman. Además, tras el partido contra el Telstar, Míchel señaló que Ajax está jugando la salida de balón con muchos futbolistas jóvenes y que en determinados encuentros puede necesitar más experiencia.

"Puede que en algunos partidos necesitemos más experiencia", afirmó Míchel. "En mi opinión, todavía podemos utilizar a un jugador con capacidad de salida de balón. Puede ser un centrocampista, pero también un central". La llegada de Sofyan Amrabat ya aporta a Ajax más experiencia en el centro del campo, pero la búsqueda de un defensa no parece haber terminado.



