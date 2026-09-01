El Ajax tiene casi atado a un experimentado internacional alemán de 28 partidos con su selección

El Ajax espera reforzarse aún en dos posiciones durante los últimos días del mercado de fichajes. Según el Algemeen Dagblad, Thilo Kehrer, del AS Monaco, es el principal candidato para la defensa, mientras que el club de Ámsterdam también está cerca de cerrar la llegada del atacante del Sunderland Simon Adingra. Foot Mercato añade el lunes por la mañana que el Ajax está cerca de un acuerdo de cesión por Kehrer, que podría llegar por una cantidad de cesión de dos millones de euros.

Kehrer, de 29 años, tiene actualmente contrato con el AS Monaco, donde en los primeros partidos de liga tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo. El Ajax mantiene conversaciones positivas con el club francés sobre una cesión del internacional alemán, que ha sido 28 veces internacional.

En Francia, Foot Mercato informa de que el Ajax está cerca de un acuerdo de cesión con el AS Monaco. El club de Ámsterdam pagará una suma de dos millones de euros para incorporar a Kehrer durante un año, sin opción de compra.

El entrenador Míchel Sánchez quiere sobre todo más alternativas en el centro de la defensa. Actualmente, el español solo cuenta con un central diestro a su disposición: Aaron Bouwman, de 19 años.

Kehrer puede desempeñarse tanto en el eje de la zaga como en el lateral derecho y además aporta la experiencia necesaria. El alemán se formó en las categorías inferiores del VfB Stuttgart y del Schalke 04, y posteriormente logró un traspaso al Paris Saint-Germain.

En 2022, Kehrer dio el salto al West Ham United, tras lo cual dos años más tarde recaló primero en el Monaco en calidad de cedido. Posteriormente, el club francés lo fichó en propiedad. A lo largo de su carrera, Kehrer también ha disputado 28 partidos con la selección alemana.

Además de Kehrer, el Ajax también trabaja intensamente en la llegada de Simon Adingra. El extremo de 24 años del Sunderland debe llegar temporalmente a Ámsterdam para cubrir la vacante en la banda izquierda que se produjo tras la marcha de Mika Godts al Paris Saint-Germain.

Los medios ingleses ya informaron el lunes por la noche de que la cesión de Adingra ya está completamente cerrada. El Ajax también tenía interés en el internacional neerlandés Noa Lang, pero el extremo resultó económicamente inalcanzable para el club de Ámsterdam.

Adingra también jugó el último medio año en el Monaco, que lo tomó cedido desde el Sunderland. El internacional marfileño se incorporó el año pasado al club inglés procedente del Brighton & Hove Albion por 25 millones de euros, y anteriormente siguió la misma ruta hacia Europa a través de la Right to Dream Academy y el FC Nordsjaelland que el exjugador del Ajax Mohammed Kudus.