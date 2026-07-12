«El Ajax teme que, tras la marcha de Steur, también se marche otro gran talento»

Tras la marcha de Sean Steur al Newcastle United, el Ajax teme que Rayane Bounida también se vaya. Así lo afirma Hugo Borst en De Oranjezomer.

Steur quería minutos en el primer equipo, pero ni el entrenador Míchel ni el director técnico Jordi Cruijff se los garantizaron, así que el joven de 18 años se marchó.

Borst no descarta que otros jugadores sigan su ejemplo y critica que Cruijff priorice el corto plazo, lo que podría frenar la progresión de los jóvenes.

«Alguien que sabe de lo que habla me escribió por WhatsApp: “Jordi solo quiere ganar ya con jugadores de primer nivel y, por eso, ese chaval, Sean Steur, también se va”», explica Borst.

«También temen que Bounida se marche, porque los jóvenes podrían no tener oportunidades. Sería una pena».

Bounida llegó al Ajax en verano de 2022 procedente del Anderlecht y, en 29 partidos, ha marcado 2 goles y dado 9 asistencias.

Su contrato vence en 2028, pero el Ajax quiere ampliarlo cuanto antes.